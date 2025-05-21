胡文英到三峽車禍現場悼念 1舉動被譙爆：不尊重死者

胡文英穿一身黑現身三峽車禍現場悼念。（資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死12傷，其中包含多名學生，事後有不少民眾自發到現場悼念，59歲女星胡文英也穿一身黑現身，她到超商購買一些零食作為祭品，卻因為將過程拍攝成影片引起爭議。

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胡文英今（21日）在社群曬出一段影片，只見她一身黑色服裝，前往超商買了3包餅乾，再前往車禍現場，和其他民眾的祭品一起放在草地上後，雙手合十祭拜，露出哀戚神情。她痛批，肇事的78歲駕駛有嚴重的路怒症，事發當天在北大國小前段路突然加速，過程近百尺完全沒有減速，這種形同殺人行為，「藐視人命不可取」。



新北市三峽重大車禍事故現場，民眾悼念品堆滿路口。（資料照）

胡文英坦言，她到現場悲傷不已，同樣身為母親的她，心痛到難以平復，並為這場事故中不幸罹難的生命獻上最深切的哀悼，「對三峽車禍中不幸罹難的生命，致上最深切的哀悼。生命如此脆弱，願逝者安息，也願家屬堅強度過這段難熬的時光。RIP願你們在天堂無痛無憂。」

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豈料，胡文英的舉動引起爭議，影片曝光後，吸引不少網友湧入譴責，「在那邊拍影片根本不尊重死者」、「真的很會作秀，完全不會挑時間」、「真的有心就低調一點拜完就離開了，拍什麼影片？」

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