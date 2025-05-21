晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡文英到三峽車禍現場悼念 1舉動被譙爆：不尊重死者

胡文英穿一身黑現身三峽車禍現場悼念。（資料照、翻攝自IG）胡文英穿一身黑現身三峽車禍現場悼念。（資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死12傷，其中包含多名學生，事後有不少民眾自發到現場悼念，59歲女星胡文英也穿一身黑現身，她到超商購買一些零食作為祭品，卻因為將過程拍攝成影片引起爭議。

相關新聞：三峽78歲翁撞死3人 「限制高齡不開車」徐乃麟認為不可能

胡文英今（21日）在社群曬出一段影片，只見她一身黑色服裝，前往超商買了3包餅乾，再前往車禍現場，和其他民眾的祭品一起放在草地上後，雙手合十祭拜，露出哀戚神情。她痛批，肇事的78歲駕駛有嚴重的路怒症，事發當天在北大國小前段路突然加速，過程近百尺完全沒有減速，這種形同殺人行為，藐視人命不可取」。

新北市三峽重大車禍事故現場，民眾悼念品堆滿路口。（資料照）新北市三峽重大車禍事故現場，民眾悼念品堆滿路口。（資料照）

胡文英坦言，她到現場悲傷不已，同樣身為母親的她，心痛到難以平復，並為這場事故中不幸罹難的生命獻上最深切的哀悼，「對三峽車禍中不幸罹難的生命，致上最深切的哀悼。生命如此脆弱，願逝者安息，也願家屬堅強度過這段難熬的時光。RIP願你們在天堂無痛無憂。」

相關新聞：胡文英疑拍AV《華根上英》被譙翻！ 認崩潰刪鄧佳華好友

豈料，胡文英的舉動引起爭議，影片曝光後，吸引不少網友湧入譴責，「在那邊拍影片根本不尊重死者」、「真的很會作秀，完全不會挑時間」、「真的有心就低調一點拜完就離開了，拍什麼影片？

在 Instagram 查看這則貼文

胡文英paulina（@paulina550308）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中