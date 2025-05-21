（影）「牠」殺人小丑回來了 《歡迎來到德利鎮》揭27年前慘劇

《牠》前傳影集《牠：歡迎來到德利鎮》曝光前導預告。（翻攝自YouTube）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO釋出恐怖片《牠》的前傳影集《牠：歡迎來到德利鎮》的官方前導預告，故事設定在電影事件的27年前，比爾史柯斯嘉將回歸飾演潘尼懷斯，其他卡司還包括泰勒佩姬、喬凡阿德波、克里斯喬克、詹姆斯瑞瑪、史蒂芬瑞德、麥德琳史道威與魯迪曼庫索。

《牠》電影系列改編自史蒂芬金經典恐怖小說，由導演安迪馬希提執導。如同原作設定，這個名為「牠」的小丑會以孩童為食，然後沉睡27年，因此影集將聚焦於電影事件發生前，「牠」上一次的殺戮循環。安迪與他的姊姊芭芭拉馬希提再度出任影集製作人，安迪也將執導原創影集中的眾多集數。

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導演安迪接受《娛樂週刊》訪問時表示：「這是一本我們非常熱愛的小說，我們認為裡面仍有許多故事值得挖掘，書中充滿了豐富的人物與事件，我們覺得若能回到這個世界講述更多，對書迷與觀眾而言都是一種致敬。」

安迪也透露，影集將描寫書中由麥克漢隆記錄的插敘章節——那些他在調查時與小鎮老人進行的訪談內容。「在《牠：歡迎來到德利鎮》中，我們延續了電影中探討的主題——友情、失落、集體信念的力量——但這部影集也特別聚焦於『恐懼作為武器』的概念，這也是與當今時代息息相關的議題之一。」

《牠：歡迎來到德利鎮》預計今年秋季在HBO頻道上線，亦可串流觀賞。電影《牠》和《牠：第二章》現在可於串流平台Max 重溫。

《牠：歡迎來到德利鎮》預告：

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