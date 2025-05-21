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疑Andy身後有「神秘軍師」指點 多次與家寧互控不斷反轉

Andy老師與家寧分手後撕破臉互控。（翻攝自IG）Andy老師與家寧分手後撕破臉互控。（翻攝自IG）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber圈最近撕破臉的戲碼，非Andy老師與家寧莫屬。兩人從昔日愛侶變成隔空交戰的對手，雙方指控一波接一波，讓外界看得一頭霧水。隨著話題延燒，竟傳出Andy身後有「神秘軍師」指點，讓網友直呼堪比八點檔。

據《ETtoday》的獨家報導，在與家寧的首次交戰中，Andy不僅沒被難過的情緒打倒，反而人氣逆勢狂飆，首支回應家寧的影片不只邏輯清晰，點閱率還瞬間爆棚、訂閱數從21萬一路飆到240萬，各大廠商爭相與他合作，甚至成為手遊代言人，被外界認為是流量的保證。也有消息指出，懷疑Andy背後有「神秘軍師」，他或許早就和公關團隊密謀多時，現任經紀人不只給力，還找來專業人士協助操盤。

相關新聞：家寧傳握有Andy不忠證據 忍隱拒公開內情曝光

此外，家寧友人近日爆料Andy分手後玩很開，甚至在交往期間多次出入聲色場所，但家寧卻選擇隱瞞，已錯過最佳反擊時機。對此，Andy透過經紀人表示：「針對匿名的相關爆料，我們不再做任何回應，謝謝關心。」

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