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娛樂 最新消息

學霸學姐來了 蓋兒Gail飛泰國讀醫學系 返台大聊解剖學

 蓋兒Gail特地從泰國飛來錄製《大學聲》。（踢帕娛樂提供）蓋兒Gail特地從泰國飛來錄製《大學聲》。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大學聲Young Voice》上週第五次錄影結束，越來越多大學菁英前來角逐守門員寶座，即便是實力堅強連霸多場的守門員也不一定能倖免，一貫刺激的賽制讓選手們無時無刻繃緊神經，相當緊張。本次邀請聲林之王的實力、人氣兼具的蓋兒Gail特地遠自泰國飛來台灣擔任評審，支持台灣歌唱選秀節目，令人揪甘心。雖然年僅19歲，但過去在聲林比賽的經驗累積至今，大學聲選手們仍得稱呼蓋兒Gail一聲「學姐」，場面相當有趣。

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本次有牙醫系高材生來踢館，在泰國就讀醫學系的學霸蓋兒Gail，現場討教牙醫系踢館選手醫學生念書的小撇步，兩人竟當場聊起大體解剖，聽得在場其他非醫科大學生們一愣一愣的，後來兩人甚至當場討論起，究竟是大體解剖比較難，還是唱歌比較難，還是大學新鮮人的蓋兒Gail認為是大體解剖比較難，而牙醫系選手則表示，唱歌對他而言比較難，因為大體解剖、器官所屬位置都有正確答案，但是唱歌沒有，這也是自己持續在唱歌的路上努力的原因，錄製現場一度變成醫學研討會，逗趣之餘也讓賽制的緊張氣氛得以稍微緩解。

蓋兒Gail是醫科學霸，和牙醫系的踢館選手當場聊起大體解剖。（踢帕娛樂提供）蓋兒Gail是醫科學霸，和牙醫系的踢館選手當場聊起大體解剖。（踢帕娛樂提供）

對於本次的錄製，蓋兒Gail甜甜的說：「很開心這次能來到這裡聽到很多很棒的歌聲，想鼓勵他們繼續加油」，表示這次來到大學聲，有許多選手的表現讓自己耳目一新，聽到起雞皮疙瘩，也對於很多選手的歌聲讚譽有加，期待大家未來的精采表現。

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