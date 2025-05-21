日最強女優開口不到1分鐘就凸槌 「千年一遇神乳」辣秀絕對領域

金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女優「千年一遇神乳」瀨戶環奈、「SSR最強藝能人」金松季步今（21）來台為8月TRE台北國際成人展催票；記者會一開始，金松季步用中文打招呼，才剛講到「大家好」，就遇上施工機器聲打擾，當下立刻甜笑化解尷尬。

金松季步來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

金松季步分享，去年看到社群顯示有高達20萬人參加成人展，對此心情非常緊張，希望會帶來美好回憶；瀨戶環奈同樣既緊張又感到興奮，自豪是「運動小天才」的她，期待和大家一起玩小遊戲互動。

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金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

女優界一直是競爭激烈，金松季步當場秀出最美鎖骨，令人羨慕，瀨戶環奈不甘示弱，露出「絕對領域」大長腿，展現身高優勢，她們更換上主辦單位特製衣裳，搭配上火辣比基尼，一起敲響太鼓，象徵「新人王朝」正式登場。

瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

被封「千年一遇神乳」的瀨戶環奈坦言，聽到此封號時，第一時間反應不過來，萌問「蛤，什麼叫做『神乳」？」後來得知後覺得驚喜又開心，透露平時會做胸部鍛鍊、抹乳液，盡量不讓胸部有傷口是第一要務。

「2025 TRE台北國際成人展」將在8月8日10日於南港展覽館2館1樓盛大展開，今年由河北彩咖、櫻空桃領軍，集結新生代金卡與銀卡夢幻陣容，票券於6月1日中午12點在JKFACE開賣。

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