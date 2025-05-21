晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日最強女優開口不到1分鐘就凸槌 「千年一遇神乳」辣秀絕對領域

金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣女優「千年一遇神乳」瀨戶環奈、「SSR最強藝能人」金松季步今（21）來台為8月TRE台北國際成人展催票；記者會一開始，金松季步用中文打招呼，才剛講到「大家好」，就遇上施工機器聲打擾，當下立刻甜笑化解尷尬。

金松季步來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）金松季步來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

金松季步分享，去年看到社群顯示有高達20萬人參加成人展，對此心情非常緊張，希望會帶來美好回憶；瀨戶環奈同樣既緊張又感到興奮，自豪是「運動小天才」的她，期待和大家一起玩小遊戲互動。

相關新聞：Joeman開特斯拉「副駕坐J級AV女優」被捕獲 網暴動：天理難容

金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）金松季步（右）、瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

女優界一直是競爭激烈，金松季步當場秀出最美鎖骨，令人羨慕，瀨戶環奈不甘示弱，露出「絕對領域」大長腿，展現身高優勢，她們更換上主辦單位特製衣裳，搭配上火辣比基尼，一起敲響太鼓，象徵「新人王朝」正式登場。

瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）瀨戶環奈來台為8月TRE台北國際成人展催票。（記者陳奕全攝）

被封「千年一遇神乳」的瀨戶環奈坦言，聽到此封號時，第一時間反應不過來，萌問「蛤，什麼叫做『神乳」？」後來得知後覺得驚喜又開心，透露平時會做胸部鍛鍊、抹乳液，盡量不讓胸部有傷口是第一要務。

「2025 TRE台北國際成人展」將在8月8日10日於南港展覽館2館1樓盛大展開，今年由河北彩咖、櫻空桃領軍，集結新生代金卡與銀卡夢幻陣容，票券於6月1日中午12點在JKFACE開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中