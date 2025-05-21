阿湯哥好威！《不可能8》全台5天破億還刷新個人最高開片成績

由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》全台5天破億。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週六（17日）搶先全美在台上映，5天全台衝破1億大關，成為今年全台最快破億的電影，穩坐全台票房冠軍！

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電影在台上映首日，便以全台約3880萬的票房佳績，刷新2025年單日票房，以及週六票房成績，也創下阿湯哥在台開片首日票房最高紀錄，同時刷新《不可能的任務》系列在台開片首日票房新高！

《不可能的任務：最終清算》刷新湯姆克魯斯在台開片首日成績。（UIP提供）

六、日兩天票房更突破7200萬，登頂今年開片成績，同時也是今年目前最高的週末票房成績；此外，《不可能的任務：最終清算》也寫下自SCREEN X影廳登台以來的最佳票房表現，氣勢驚人。

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電影上映後不僅票房亮眼，觀眾回饋也同樣熱烈。許多影迷盛讚片中動作場面「精彩絕倫」，一連串高難度特技令人驚呼連連，持續展現湯姆克魯斯獨有的動作魅力；結合當代議題的「AI主題」也被認為貼近時事、令人耳目一新。

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《不可能的任務：最終清算》不僅成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明湯姆克魯斯在台灣影迷心中的地位，無論是老粉還是新觀眾，都紛紛搶進戲院，看大銀幕享受最震撼的沉浸式觀影體驗；電影持續在台熱映中。

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