晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿湯哥好威！《不可能8》全台5天破億還刷新個人最高開片成績

由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》全台5天破億。（UIP提供）由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》全台5天破億。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週六（17日）搶先全美在台上映，5天全台衝破1億大關，成為今年全台最快破億的電影，穩坐全台票房冠軍！

相關新聞：阿湯哥《不可能8》全台破7200萬稱霸週末票房 刷新今年開片還超越上集

電影在台上映首日，便以全台約3880萬的票房佳績，刷新2025年單日票房，以及週六票房成績，也創下阿湯哥在台開片首日票房最高紀錄，同時刷新《不可能的任務》系列在台開片首日票房新高！

《不可能的任務：最終清算》刷新湯姆克魯斯在台開片首日成績。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》刷新湯姆克魯斯在台開片首日成績。（UIP提供）

六、日兩天票房更突破7200萬，登頂今年開片成績，同時也是今年目前最高的週末票房成績；此外，《不可能的任務：最終清算》也寫下自SCREEN X影廳登台以來的最佳票房表現，氣勢驚人。

相關新聞：阿湯哥受封「最後一位電影巨星」不敢當 點名《罪人》麥可B喬丹「非常欣賞他」

電影上映後不僅票房亮眼，觀眾回饋也同樣熱烈。許多影迷盛讚片中動作場面「精彩絕倫」，一連串高難度特技令人驚呼連連，持續展現湯姆克魯斯獨有的動作魅力；結合當代議題的「AI主題」也被認為貼近時事、令人耳目一新。

相關新聞：（連線專訪）阿湯哥是好老闆親駕直升機接送 「班吉」出任務18年改變人生

《不可能的任務：最終清算》不僅成功掀起暑期第一波觀影熱潮，也證明湯姆克魯斯在台灣影迷心中的地位，無論是老粉還是新觀眾，都紛紛搶進戲院，看大銀幕享受最震撼的沉浸式觀影體驗；電影持續在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中