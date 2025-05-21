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徐乃麟曝當兵常被呼巴掌 自招沒聽過「閃兵」：那年代沒有

徐乃麟在節目中挑戰拖車。（東森提供）徐乃麟在節目中挑戰拖車。（東森提供）

〔記者林欣穎／苗栗報導〕台灣演藝圈大票「閃兵藝人」遭掃蕩，包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓等藝人都遭拘提，徐乃麟今（21）日錄製全新外景節目《全村的希望》，談及閃兵事件，他表示有些意外，而且自己之前也沒聽過「閃兵」一詞，認為台灣人還是要盡國民義務，自己曾當2年兵，還有參加士官訓練班，直呼當時是魔鬼訓練，自己還曾被長官打巴掌。

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徐乃麟當年因為不想抽到「金馬獎」，自願留在本島當教育班長，曾在士官訓練班待半年，後面才去義工隊，憶起當兵回憶徐乃麟表示很操，做錯事、釦子沒扣好、立正沒站好，可能都會被長官呼巴掌，他說自己被打過好幾次，只能忍下，坦言當時被打是司空見慣。

雖然當時訓練嚴格，徐乃麟認為，當兵還是會使人成長、變得更成熟，「他們選擇閃兵，每個人內心考量不一樣，但我們那年代從來沒聽過閃兵，我覺得這總是不好啦，而且對我們這一代來講，當兵是會成長，讓人改變的，因為當兵太苦啦！」

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