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娛樂 最新消息

台灣黑熊高球隊搬上大銀幕 撒基努變身孩子王

《果嶺上的熊孩子》電影版花蓮特映，主演齊聚與觀眾同樂。（華星八方傳播股份有限公司提供）《果嶺上的熊孩子》電影版花蓮特映，主演齊聚與觀眾同樂。（華星八方傳播股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由華星八方傳播製作的兒少劇集《果嶺上的熊孩子》已在三月份時於原民台首播，日前在花蓮舉辦電影版的特映會。本片製作人蔡秋儀、導演林寅生偕主演群撒基努、吳玳慈、冠志、李吉祥、素人演員王忻彥一同出席。

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為了回饋花蓮人的熱情和幫助，本片在台灣各地的巡迴播映，首站就定在花蓮創意產業園區。當天除了一般觀眾可以入場以外，特地邀請了「小太陽學堂」的小朋友一同觀賞；這次飾演原故事靈魂人物『海牧斯教練』的男主角撒基努，充分展現幽默孩子王的本領，帶動現場歡笑不斷，讓偏鄉孩子們度過有趣的午後電影時光。 

《果嶺上的熊孩子》傳遞原鄉高球夢，感動花蓮鄉親。（華星八方傳播股份有限公司提供）《果嶺上的熊孩子》傳遞原鄉高球夢，感動花蓮鄉親。（華星八方傳播股份有限公司提供）

製作人蔡秋儀表示：「因為太感謝花蓮縣政府、花蓮球場、在地高爾夫球友，以及學校們的幫助，希望第一時間讓花蓮觀眾欣賞到電影版，並與演員們同樂，這是我對花蓮鄉親的承諾，很開心終於做到了！」 《果嶺上的熊孩子》為真人真事改編，題材取自「台灣黑熊高爾夫球隊」；講述台東出生、全台第一位取得PGA認證的布農族教練『迪秧．伊幸高男』，返鄉培育布農族孩子們，翻轉了這些孩子的人生，讓他們成為高爾夫選手打進國際舞台，是一個讓世界看見台灣的勵志故事，全集現已於LINE TV上線播出。 

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