琳誼被分手暴瘦10公斤 被問阿信是理想型嗎？9字說明一切

琳誼稱阿信就像前輩，也是大家的理想型。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕琳誼推出創作專輯《名偵探琳誼》，除了與金曲歌王蕭煌奇合唱，也和怕胖團閃亮，以及創作歌手知更合唱，阿信也參與為她製作新歌《帶你去逛街》。

雖然新歌有一首《純愛戰士》，但琳誼說自己曾經是，現在已經不是了，提到大學時期談的一段情，曾經因為「被分手」暴瘦10公斤，而被問到單身多久沒談戀愛？琳誼說大概3、4年了，問她欣賞男生類型，她說本來喜歡有才華的，但後來發現光有才華可能還是不夠，希望能給她多一點情緒價值。

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被問到阿信是她理想型嗎？琳誼妙答：「他就是大家的理想型。」直說阿信是「尊敬的前輩。」

琳誼6月底將舉辦生日音樂會，獻唱新歌。（相映音樂提供）

阿信一直很挺女團「BOOM！怪物星人」，不過之前琳誼曾在社群提到待在女團的不適應感，找不到自己的定位，遭不少網友批評忘恩負義，辜負阿信的提攜，事後她還曾發文向阿信道歉：「我要跟成團以來，為我們忙前忙後、不眠不休、全心付出的全體工作人員道歉，特別是阿信老師。」今天再被問到當時情況，琳誼說阿信就是鼓勵她，還告訴她：「不要走心！」

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當時琳誼和其他3位團員再見面也沒有尷尬，她說團員都第一時間關心她，「問我還好嗎？帶我出去玩，說離開這環境出去玩，去逛夜市還有玩具商場。」

最近琳誼膝蓋痛，某次下飛機後還得坐輪椅出關，原本擔心是痛風，但醫生說是「運動傷害」，她還因此拄拐杖唱校園，笑說自己撐著拐杖唱《蚵仔麵線》，6月29日琳誼將在SUB LIVE舉辦生日音樂會，透露會唱新專輯歌曲，也會有讓人驚喜的嘉賓。

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