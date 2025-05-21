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娛樂 最新消息

金賽綸遭爆曾交往年長人氣偶像 知情人：釐清與金秀賢戀愛時間線

金秀賢（左）與已故女星金賽綸（右）的過往戀情爭議持續受到關注。（翻攝自Naver）金秀賢（左）與已故女星金賽綸（右）的過往戀情爭議持續受到關注。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓已故女星金賽綸離世後不得安寧，不只生前的酒駕事件再度被拉出來說嘴，後續也引發更多與男星金秀賢的戀情爭議。而今（21）日，金賽綸再度遭韓媒爆料曾與某位知名的年長偶像交往，分手後甚至還能以朋友的身分見面，並向對方借了大把資金。

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據韓媒《MoneyToday》報導，知情人士表示：「提及這段戀情不是想特地為金秀賢說話，而是為了釐清兩人戀愛的時間線。」報導中指出，金賽綸在18歲時，曾與一位較年長的知名男偶像交往，兩人曾短暫分手後又糾纏在一起，女方十分坦蕩地看待這份感情，甚至於2023年再度分手，也和對方以朋友關係保持聯繫；據說在女方陷入酒駕醜聞時，還向男方借了一筆不小的資金。

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消息一出韓網陷入熱烈討論，表示在這兩段戀情的時間線太過混亂，也對不上先前金賽綸家屬的描述。此外，韓媒特別強調，雖金賽綸家屬公開了多張她與金秀賢的合照，也聲稱兩人是在金賽綸未成年開始交往，但經確認後，發現合照皆為金賽綸已成年時期所拍攝，雙方說法不一讓外界一頭霧水，不知真相何時才能水落石出。

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