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娛樂 電視

徐乃麟捲失言風波首露面 嘆被炎上「像落水狗」洩心聲

〔記者林欣穎／苗栗報導〕徐乃麟、張文綺、林莎、徐新洋錄製全新外景節目《全村的希望》，今（21）日開放媒體到苗栗探班，這也是徐乃麟自２個月前與曾國城談及黃子佼爆出失言風波後首露面，徐乃麟被問及此事無奈表示大家可以去看完整影片，自己已經不想反駁，自嘲像是落水狗，講到一半更無奈抹臉苦笑直呼：「我是淚水夾著汗水阿！」

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徐乃麟、曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，曾國城脫口表示原本很期待對方復出，而徐乃麟則說「給人留一口飯吃」隨即遭炎上，徐乃麟今強調自己說的是當時同樣身陷風波的小優，無奈表示：「我是不想反駁了，講了又有兩面聲音，講來講去幹嘛呢，變成落水狗。」

林莎（左起）、徐乃麟、張文綺、徐新洋錄製新節目《全村的希望》。（記者林欣穎攝）林莎（左起）、徐乃麟、張文綺、徐新洋錄製新節目《全村的希望》。（記者林欣穎攝）

曾國城因為失言風波丟了代言及節目，徐乃麟說自己有關心曾國城，「這是人之常情，我都跟他主持19年了，我們也希望分享好笑好玩的、能夠增加點閱率，我不是為我辯解，有就是有沒有就是沒有，現在這個時代好像越講越沒有味道，你要去看當時全程的影片。」

徐乃麟（中）領軍攜手張文綺（右）、林莎（左二）主持外景節目。（東森綜合台提供）徐乃麟（中）領軍攜手張文綺（右）、林莎（左二）主持外景節目。（東森綜合台提供）

徐乃麟這次睽違30年攜手張文綺、林莎，帶隊藝能界體能強手，深入台灣各地村莊，對戰隱藏在民間的運動高手，徐乃麟被問及心得，他直呼：「不應該在這時間錄，很熱、太熱了」，林莎也說徐乃麟有幾次差點中暑、錄節目運動量相當大，而《全村的希望》到時候將對打胡瓜《綜藝大集合》，徐乃麟表示沒壓力，認為胡瓜節目有自己的受眾，但他的新節目會讓觀眾耳目一新，是不同風格，加上一個是在有線台一個是無線台，不會特別做比較。

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