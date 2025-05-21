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娛樂 最新消息

最帥主唱不忍了！阿山重回舞台 想起神奇名場面

〔記者張釔泠／台北報導〕「誠品綠色生活節×北流音樂趴」實踐綠色生活，今年邀請10組音樂人開唱，藝人也紛紛喊出自己的「永續宣言」，金曲樂團主唱「阿山」陳如山霸氣表示：「環保很難嗎？比地球壞掉還簡單啦！」

阿山重返北流舞台。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）阿山重返北流舞台。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

以有機感搖滾著稱的生命樹則呼籲：「用自然聲響共振初心，用綠色生活永續大地，讓每一天都是循環的藝術。」羅莎莎也鼓勵大家專注當下、認真生活，會發現擁有的其實更多。來自花蓮的樂團沒有才能認為要更有意識的選擇，讓身心一起環保永續。三度受到金曲入圍肯定的柯智棠，則以率性實際的方式響應綠色生活：「買飲料記得帶杯子，還可以折五元，環保又省錢。」

柯智棠三度入圍金曲獎。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）柯智棠三度入圍金曲獎。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

今年的主題圍繞大家耳熟能詳的民謠曲風，談到心中的民謠代表，阿山不猶豫地提到Bob Dylan，前陣子也特別重溫了他的電影作品。由於近期專注於電影演出，他已許久未在公開場合唱歌，他笑說：「好久沒唱歌了，很想唱歌。」這次重返北流開唱，對他而言格外熟悉，也讓他也想起某次在演唱〈雨和眼淚〉時，現場忽然下起了雨，「就像在呼應音樂一樣，真的很神奇！」

羅莎莎首度解鎖北流開唱。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）羅莎莎首度解鎖北流開唱。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

生命樹樂團音樂風格融合流行、搖滾、民謠等元素，這次演出預計在原有的基礎上，加上許多實驗打破曲風的框架，「這次我們將過往的歌曲重新設計，希望帶來更具生命力的演出，創造獨特的體驗。」

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柯智棠談及這次的演出，透露將以較為簡單的編制呈現，並且會巧妙融入一些木吉他以外的聲響點綴 Acoustic set。今年6月，柯智棠將隨「愛之日常」音樂節到多倫多演出，他也打算向公司請假，趁機在北美大陸旅遊充電；7 月則將南下登上高雄衛武營舞台演出。

生命樹響應綠色生活。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）生命樹響應綠色生活。（誠品生活、臺北流行音樂中心提供）

即將生日的羅莎莎也許下願望，「第一次到北流演出，有種成就解鎖的感覺！自己一直都很享受現場演出，希望能傳達好的能量給大家！」沒有才能從高中體育館一路唱到北流，看到北流擁有越來越多不同規模與風格的場地，興奮地立下目標：「想把每個場地都唱過一輪！」

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