TWICE來台即將解禁? 爆子瑜有望帶成員回鄉開唱

南韓大勢女團TWICE已出道10年，在全球擁有超高人氣。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團TWICE雖有身為台南人的成員周子瑜，但她們出道10年，卻從未來台表演過；驚喜的是，「高雄啤酒音樂節」的主辦單位，竟在19日公布成員娜璉，將作為表演嘉賓來台開唱，讓不少台粉感動萬分。

TWICE團內領唱娜璉將登上第17屆「高雄啤酒音樂節」的舞台。（寬寬整合行銷提供）

針對突如其來的驚喜，有不少粉絲感到訝異，「沒想到來台表演第一位成員不是身為台灣人的子瑜，而是團內具有果汁美形象的領唱娜璉」、「同時娜璉也是團內單飛第一人，所以其實蠻合理的」。

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然而，根據《鏡報新聞網》報導，TWICE未來是否將解禁來台開唱，目前還屬於觀望狀態，其實早在今年2月的上海簽售會就在觀察市場情況，如今能讓娜璉來台表演，也是在觀察粉圈的反應，若是成效比想像中好，那麼將有望在今年11月來台開唱，引發網友熱烈討論。

此外，「高雄啤酒音樂節」的主辦單位也表示：「這是娜璉首次參與本活動，請ONCE（粉絲名）持續關注官方消息，將為大家帶來精彩的表演內容。」除了娜璉，還邀請到另外兩組韓星、3組實力派天團，以及超過20組的藝人陣容將顛覆想像，希望大家多多期待。

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