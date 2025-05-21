晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TWICE來台即將解禁? 爆子瑜有望帶成員回鄉開唱

南韓大勢女團TWICE已出道10年，在全球擁有超高人氣。（翻攝自IG）南韓大勢女團TWICE已出道10年，在全球擁有超高人氣。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團TWICE雖有身為台南人的成員周子瑜，但她們出道10年，卻從未來台表演過；驚喜的是「高雄啤酒音樂節」的主辦單位，竟在19日公布成員娜璉，將作為表演嘉賓來台開唱，讓不少台粉感動萬分。

TWICE團內領唱娜璉將登上第17屆「高雄啤酒音樂節」的舞台。（寬寬整合行銷提供）TWICE團內領唱娜璉將登上第17屆「高雄啤酒音樂節」的舞台。（寬寬整合行銷提供）

針對突如其來的驚喜，有不少粉絲感到訝異，「沒想到來台表演第一位成員不是身為台灣人的子瑜，而是團內具有果汁美形象的領唱娜璉」、「同時娜璉也是團內單飛第一人，所以其實蠻合理的」。

相關新聞 確定了！TWICE娜璉搶先子瑜 7月降臨高雄開唱

然而，根據《鏡報新聞網》報導，TWICE未來是否將解禁來台開唱，目前還屬於觀望狀態，其實早在今年2月的上海簽售會就在觀察市場情況，如今能讓娜璉來台表演，也是在觀察粉圈的反應，若是成效比想像中好，那麼將有望在今年11月來台開唱，引發網友熱烈討論。

此外，「高雄啤酒音樂節」的主辦單位也表示：「這是娜璉首次參與本活動，請ONCE（粉絲名）持續關注官方消息，將為大家帶來精彩的表演內容。」除了娜璉，還邀請到另外兩組韓星、3組實力派天團，以及超過20組的藝人陣容將顛覆想像，希望大家多多期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中