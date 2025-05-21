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娛樂 最新消息

汪小菲婚禮才剛辦完 舊愛張穎穎疑開撕「一家子習慣玩陰招」

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪小菲與現任妻子Mandy馬筱梅17日在北京補辦婚禮，婚禮現場甜蜜氛圍由女方透過社群影片曝光，引發外界祝福與熱議。然而昨汪小菲過去的舊愛、中國網紅張穎穎突然在微博發表一段充滿暗示性的長文，疑似影射汪家。

汪小菲與Mandy馬筱梅17日在北京補辦婚禮。（翻攝自IG）汪小菲與Mandy馬筱梅17日在北京補辦婚禮。（翻攝自IG）

張穎穎未指名道姓，但用詞強烈，提及「一家子習慣了玩陰招」、「吃到底層紅利」、「氣急敗壞病急亂投醫」等詞彙，讓不少網友認為她意有所指，針對的正是剛完成婚禮的汪小菲與其家人。她更呼籲女性應「強大起來，不再依附任何人」，暗批依附關係終究是虛幻的。

汪小菲與Mandy馬筱梅17日在北京補辦婚禮。（翻攝自IG）汪小菲與Mandy馬筱梅17日在北京補辦婚禮。（翻攝自IG）

汪小菲與Mandy馬筱梅補辦婚禮後沒幾天，張穎穎疑發文開嗆。（翻攝自微博）汪小菲與Mandy馬筱梅補辦婚禮後沒幾天，張穎穎疑發文開嗆。（翻攝自微博）

儘管張穎穎與汪小菲的戀情早已劃下句點，但她選在此時發聲，讓整起事件再添火藥味，「一家子習慣了玩陰招，用陰招吃到了底層人群的紅利，一旦頻繁被戳穿，當再也沒有人吃這種套路之後，就會氣急敗壞病急亂投醫。總之，明眼人會越來越多。願姐妹們，都能夠強大，不再依附於任何人。只有自己努力工作賺錢，才有足夠的話語權。不然人生都是在演戲，又有什麼意思呢？」

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