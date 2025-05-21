歐陽娜娜遭傳「國籍被註銷」 不甩風波首露面...風格巨變

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會近日查核配合中國宣傳言論的台灣藝人，並將歐陽娜娜列為重點查核對象，網路上有影片稱，政府已註銷歐陽娜娜的國籍，且「終生不得入境台灣」，對此，陸委會主委邱垂正澄清，此為假訊息；而歐陽娜娜並未對風波正面回應，反而PO出多張照片秀全新造型，心情似乎不受影響。

歐陽娜娜不甩風波，燙捲髮又貼牙鑽。（翻攝自IG）

歐陽娜娜近日被傳，遭政府註銷國籍「終生不得入境台灣」，不過，她心情似乎不受影響，昨（20）日仍在社群分享多張照片，只見她一改往常造型，將原本「黑、長、直」的秀髮燙成捲髮，風格添了份野性，與姑姑歐陽菲菲昔日髮型相似。此外，有一張照片可以看見，她用手把上唇推起，露出閃亮牙鑽，新造型十分前衛。

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歐陽娜娜先前在中共對台軍演時，轉發央視圖卡稱，「台灣自古就是中國領土」，故有人傳出歐陽娜娜被取消國籍、終身不能入境台灣消息。對此，台灣事實查核中心指出，藝人若涉政治性統戰合作，違反兩岸條例最高可罰50萬元，並非撤銷國籍，並指出網傳訊息來源可疑，檢視該影片發布的YouTube帳號「周憶清」，將帳號大頭照透過以圖反搜，顯示為盜用一位韓國網紅的照片。此外，網傳影片沒有引用任何官方消息來源，也不是自行採訪內容。

陸委會日前強調，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

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