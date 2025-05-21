被老師求助載傷患 三立主播陳亭汝當下反應激勵人心

三立主播陳亭汝人美心更善。（翻攝自臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕新北市三峽區北大國小附近19日下午4點多發生3死12傷重大車禍，一段導護老師焦急向現場電視台記者求助載人送醫，記者秒答應影片在網上瘋傳，吸引20多萬人讚爆，今（21）日中午，《自由時報》找到這位熱心助人記者，她就是三立新聞主播、社會組記者陳亭汝。

陳亭汝謙虛謝謝外界關心，回想起那天接到連線任務剛到醫院，看到老師焦急地請他們幫忙載家長去土城，因為現場叫不到車，她回憶：「那一瞬間，我也愣住了，新聞可以等，救人不能等。」

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一段北大國小女導護老師向趕往現場採訪的三立記者求助影片，連日來在網路瘋傳。（翻攝自threads）

最後，雖然電視台採訪車沒有開上那一段路，但陳亭汝相信，在場任何一個人，面對那樣求助，都會做出一樣選擇，「因為那是本能的善意。」

其實整個過程很戲劇性，因為老師最後跑去告訴陳亭汝：「我們找到車了。」儘管採訪車沒有送傷患到醫院，仍讓很多人對衝鋒陷陣的採訪從業人員豎起大拇指。

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19日下午4點多，三峽區國光街、國成路口北大國小旁發生恐怖車禍，78歲余姓駕駛開著車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。事發後，現場民眾報警的報警、叫救護車的叫救護車，還有不少人趕緊上前對被撞倒的傷者實施緊急CPR，盡己所提供幫助。

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