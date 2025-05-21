《未來少女》曹晶晶赴美學醫 白冰冰叮嚀「不要談戀愛」

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YT節目《誠懇逗陣》，也透過頻道介紹新人，上一集她介紹「球球」陳涵瑜，最新一集則介紹同樣喜歡唱跳的旗下藝人曹晶晶，她6月將赴美讀大學，白冰冰趁著曹晶晶出發前帶她到泳池戲水，曹晶晶穿上藍色的比基尼秀好身材，未來她除了當唱跳歌手外，也希望可以圓夢當醫生，因為她喜歡可以看到病人詮癒後的笑容，白冰冰聽了笑說：「那我也算是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」

白冰冰（左）日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP。（長興影視提供）

曹晶晶在選秀節目《未來少女》組女團「薄荷水晶」出道，後來選擇退團後，她的姑婆、台灣國寶舞蹈家曹金鈴將她交給白冰冰、成為白冰冰的藝人。白冰冰說：「曹金鈴當紅時，我還是小妹妹不紅，無緣上她的節目。」兩人有進一步的接觸反而是曹金鈴退休後，兩人有共同朋友，常一起去旅遊，才變成好朋友，「曹金鈴的人品非常好，她從小就學芭蕾舞，在我們那個年代能學芭蕾舞的人家庭環境都不錯，小朋友（曹晶晶）在這樣的環境薰陶下長大，個性也非常好。」

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曹晶晶是民視《超級冰冰Show》固定班底。（民視提供）

白冰冰強調自己並非因交情而簽下曹晶晶，而是覺得她很有潛力，唱跳俱佳，並為她量身打造首張唱跳EP《跳舞精靈》，即將在6月1日推出，日前白冰冰還特別帶著她跑了第一個宣傳通告，上《綜藝大熱門》合體表演唱跳，為了這個通告，白冰冰還事先花了時間跟曹晶晶學跳舞。

曹晶晶6月要赴美國讀大學，未來希望課業和演藝事業並重，學期期間努力念書，寒暑假就回來在演藝圈發展。從小就住台灣的她第一次出遠門讀書，很怕自己會想家人，因此媽媽會陪她一起去，但她更擔心自己會想念台灣的食物。

曹晶晶一身藍色比基尼秀出好身材。（長興影視提供）

曹晶晶一心想當醫生，因此會先讀生物系，她說：「我喜歡解剖，之前也有在醫院實習。」目前在康乃爾和南加大兩所名中做選擇。她也提到自己常去做義工，喜歡看到大家的笑容，能幫助大家很開心，白冰冰忍不住說：「去當醫生天天看到的是哭喪的臉，只有看到冰冰姐才會有笑臉，我是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」曹晶晶有信心地說：「我會把他（治好）變成笑容。」

白冰冰很鼓勵旗下藝人在學業上衝刺，「她今年才17歲，4年畢業後回來也才21歲，還很年輕，有大好的前程。」不過她叮嚀曹晶晶年紀還小，想要前途就先不要談感情。

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