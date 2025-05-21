遭男友冷暴力！Yohee反覆內耗 工作突暴走發怒

〔記者張釔泠／台北報導〕來自香港的Yohee又熙以不按牌理出牌的個性創作出《愛情輕鬆點 三部曲》，從第一首單曲〈旋轉咖啡杯〉的甜蜜，到第二首〈你喜不喜歡不重要〉的疑惑，並在第三首單曲〈你在4點14分上線〉落到現實的失落，以一句簡單的訊息時間點，包裹一段漫長而委屈的等待。

Yohee又熙新歌寫下親身經歷。（索尼提供）

Yohee又熙因為遇上一段讓她心碎、失望的感情，找來和她合作過〈你喜不喜歡不重要〉的新生代音樂人林祐陞Y.Siu寫下這段經歷，共同創作demo，她說：「在這段經歷中太過掏心掏肺、卻換來傷害的關係，一直在意對方的感受，但對方卻總是用冷漠回應，最終只留下情緒的反覆內耗與無解的失望，我決定不再勉強、不再期待。」

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Yohee又熙新歌寫下親身經歷。（索尼提供）

這首歌的demo初版就充滿故事性，因此製作團隊邀請曾參與桃園鐵玫瑰熱音賞決賽的新人創作歌手鄭瑜瑄Dory C填詞。 Yohee又熙看到歌詞後很有感觸，對她來說〈你在4點14分上線〉不是一首情歌，而是一段真實走過的心路歷程。

Yohee又熙新歌寫下親身經歷。（索尼提供）

不過在錄音時，她的詮釋方式帶著太多憤怒情緒，製作人JerryC覺得不是最合宜的唱法，他希望又熙能夠平復心情，以「走心」的情緒來演唱，於是暫停錄音，請又熙一個月後再重新配唱。這段期間，又熙盡量讓自己多聽歡樂快節奏和R&B的歌曲，透過音樂讓自己慢慢走出來，重返錄音室後，終於達成製作人的要求，唱出走心版的〈你在4點14分上線〉。

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