賈靜雯出手完勝狠打臉 修杰楷「一秒惹怒老婆」

〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷近期推出YouTube網路頻道《修TIME》，分享他私下瘋癲、反差感的一面。21日播出與老婆賈靜雯一日約會下集，接續直男約會行程後，打算製造快樂多巴胺，體驗匹克球運動。修杰楷信心滿滿自稱是匹克球天才，結果不是回擊失敗，就是將球打飛到賈靜雯身上，修杰楷嘴硬表示：「我只是還沒認真而已！不要小看我！」

修杰楷（左）邀請賈靜雯體驗匹克球運動。（《修TIME》提供）

接著夫妻對戰，賈靜雯最終獲得勝利，修杰楷又嘴硬：「我是顧慮到節目太長了！趕快結束！」除此之外，又再度示範如何一秒惹怒老婆。

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修杰楷發下豪語，如果最後的行程老婆不喜歡，就把「修TIME」YOUTUBE頻道收掉。最終來到賈靜雯喜歡的昆蟲館，還邀請到Youtuber昆蟲擾西，只見賈靜雯十分享受的觸摸、餵食各種昆蟲，反觀修杰楷總被昆蟲們嚇得說不出話。

修杰楷（左）的直男約會行程惹賈靜雯白眼。（《修TIME》提供）

問到演藝圈夫妻的難處，賈靜雯表示演藝圈夫妻容易被大家指指點點跟被看見，但對他們倆來說，很多事情其實就是真實的生活。最後節目邀請兩人對彼此溫馨告白，但兩位不是過於官方就是頻頻笑場。

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