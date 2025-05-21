《楚喬傳》後再續前緣！林更新「抱趙麗穎撐2分鐘」 扳回崩潰名場面

〔記者傅茗渝／台北報導〕林更新與趙麗穎繼《楚喬傳》後再度合作主演古裝劇《與鳳行》，目前於中天娛樂台熱播，吸引大批劇迷追看。該劇被視為補足《楚喬傳》未拍續集的遺憾。身為監製的趙麗穎也坦言剛好藉新劇圓夢，林更新則透露，一聽到趙麗穎主演兼監製就立刻答應演出，稱劇本比想像中輕鬆有趣，兩人隔六年再搭戲默契更佳。

林更新在《與鳳行》對趙麗穎滿是寵愛。（中天娛樂台提供）

而當年林更新在《楚喬傳》飾演的「宇文玥」，最後沉入水中的結局，讓許多觀眾覺得遺憾，多年來許多劇粉更紛紛喊著「什麼時候能等到宇文玥被撈上來」，而此次《與鳳行》就刻意安排對應的場景，劇中林更新因為意外跌入水中，而趙麗穎跳進水裡將他救起，拍攝鏡頭更是盡可能與當年《楚喬傳》相似。

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林更新對於這樣巧妙的安排相當滿意，「我覺得挺好玩的，原劇本裡是沒有的」，剛好場景有條小河，所以就安插這個橋段進去，而為了符合劇中輕鬆有趣的氛圍，安排讓趙麗穎所飾演的霸氣女王爺「沈璃」，扯著林更新飾演的文弱書生「行雲」的頭髮，把他從水中扯出來，增添笑點。

林更新表示聽聞要與趙麗穎再度合作，一口答應接演《與鳳行》。（中天娛樂台提供）

另外，林更新也藉由《與鳳行》扳回顏面，因為當年拍攝《楚喬傳》時，有一場他公主抱趙麗穎的花絮，竟被發現抱不動僅40幾公斤的趙麗穎，甚至還對趙麗穎崩潰大喊「少吃點飯」，狼狽模樣遭到網友嘲笑。林更新在《與鳳行》則男友力爆棚，面不改色地輕鬆抱起趙麗穎，有一場戲更是將趙麗穎抱起來超過兩分鐘，對此許多網友表示「林更新找回面子了」，但也有網友幫他緩頰「當年那場戲要拍很多鏡頭，所以才沒力」。

林更新為了《與鳳行》的拍攝，做了許多體能訓練以及飲食控制，來維持身材，對於拍攝前身材引發爭議，他坦承當時較為圓潤，「那會兒有點胖，瘦了至少十斤（五公斤），我胖得有點突然」。

林更新《與鳳行》公主抱趙麗穎成功雪恥。（中天娛樂台提供）

事實上林更新私下對美食相當狂熱，也熱愛做菜，更拍攝一支「到粉絲家做菜」的影片，讓粉絲能吃到想念已久的家鄉菜，他還時常在社群平台分享做菜的過程，就連趙麗穎都說林更新私下經常宣傳自己很愛做菜，但不忘吐槽「我就是沒吃過」。劇中林更新也展現「賢夫良父」的一面，不僅幫趙麗穎做菜、縫衣服，當趙麗穎受重傷時，只因她一句「我想吃魚」，林更新親自下海捕魚，對趙麗穎滿是寵愛。

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