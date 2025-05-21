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娛樂 電視

《院長爸爸》八仙塵爆十週年神劇 戴立忍飆金句逼哭張書豪

〔記者傅茗渝／台北報導〕由戴立忍、莫允雯主演的大愛劇《院長爸爸》，為八仙塵爆十週年量身打造，開播以來收視與話題雙飆升，第七集在80個同時段節目中衝上第25名、收視達0.73。劇中塵爆與急診場景逼真震撼，引發網友熱議，Threads上相關片段破萬留言，YouTube首播更吸引大量25至34歲觀眾，刷新大愛劇既有收視結構，網路溫度計的臺劇排名也維持在第三名。

戴立忍、張書豪在劇中聊病患病情，兩人對話催淚。（大愛提供）戴立忍、張書豪在劇中聊病患病情，兩人對話催淚。（大愛提供）

第七集中，張書豪跟戴立忍在劇中聊病患病情時的一句台詞「畢竟醫生是人，不是神」，讓張書豪自己在開播前回想時，都感動到落淚，沒想到開播後，觀眾也用收視率反饋認證，從這一段收視率開始飆破0.84。完整的台詞是戴立忍飾演院長，到加護病房探視一位病患時跟張書豪說「就算書讀得再好，醫術再高明，也有束手無策的時候，如果我們愈是在乎家屬對我們的期待，我們就愈是要警愓自己，面對生命要懂得謙卑，很多事情不在我們的掌握之內」。

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戴立忍也去探視了面部摔傷的患者，高慧君飾演的是患者的前妻，還是有情有義前往照顧，正當高慧君正在為醫療費打電話到處籌錢求助無門的時候，范宸菲飾演的社工「林資菁」適時的介入，也引出網紅「小太陽社工師」在社群媒體主動發文「電視劇裡的社會工作 -《院長爸爸》這部戲讓你第一次真正看見#醫務社工」、當病人家屬說「我不知道該怎麼辦…」總是那個靜靜坐下來陪你一起想辦法的人。

由戴立忍、莫允雯主演的大愛劇《院長爸爸》，為八仙塵爆十週年量身打造。（大愛提供）由戴立忍、莫允雯主演的大愛劇《院長爸爸》，為八仙塵爆十週年量身打造。（大愛提供）

小太陽社工師也提到《院長爸爸》裡，病人在加護病房搶救的一幕讓她印象深刻，因為戴立忍停下來說「要幫助這些經濟困難的家庭。」她指出這句話，道出了社工工作的本質。第七集的收視的最高峰0.86，也就是范宸菲在劇中夜幕低垂，走在下班的路上，聽到了救護車聲，使命感衝上腦門，二話不說就折返醫院，還把有酒癮的患者帶去環保站當志工轉移注意力好好戒酒。

社工范宸菲夜歸途中聽見救護車聲，瞬間掉頭衝回醫院，（大愛提供）社工范宸菲夜歸途中聽見救護車聲，瞬間掉頭衝回醫院，（大愛提供）

《院長爸爸》是一齣醫療職人劇，劇中無論是院長戴立忍，還是張書豪、張捷等醫師群，全都有脫下白袍換上隔離服，更展現醫療技術專業的一面。隨著八仙塵爆劇情、醫療特殊個案等議題告一段落，影集的尾聲即將登場的就是近年來全世界都有共感的COVID-19疫情，更能看到站在第一線的醫師群，承受的壓力、與面對的風險。

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