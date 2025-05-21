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娛樂 最新消息

李凱馨轟「中國人都傻逼」是假的 前助理認了：合成音檔

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲星二代李凱馨出生於台灣，為新加坡知名演員、主持人宏榮與權怡鳳的愛女，目前在中國發展演藝事業的她，近日爆出辱華言論，引起中國網友不滿抵制，她出演的新劇《赴山海》也遭牽連；事件延燒多日，她10日澄清音檔造假，仍遭輿論撻伐，如今迎來事件翻轉，爆料者今（21日）公開致歉，坦承錄音檔是合成的。

星二代李凱馨「辱華風波」真相大翻轉。（翻攝自微博）星二代李凱馨「辱華風波」真相大翻轉。（翻攝自微博）

一名自稱是李凱馨的助理日前發文爆料，李凱馨知三當三、私生活混亂，並曝光一段錄音檔，內容是她談及，自己在中國拍戲的經歷，其中一句「我又不是為了紅，因為中國人大部分都是傻逼」，引爆中國網友怒火。

事件延燒多日，該助理今天在微博發文坦承，他2017年至2019年間，在公司擔任執行經紀人及助理，離職時與公司發生爭執，於是私下錄製李凱馨相關音檔，打算用剪輯、合成後的錄音向公司談判。然而，最終雙方意見不同，他被公司關係人封鎖，因此事後看到李凱馨的相關消息情緒失控，才編造不實內容洩憤。

李凱馨前助理發文認錯。（翻攝自微博）李凱馨前助理發文認錯。（翻攝自微博）

李凱馨工作室10日發布聲明強調，李凱馨多年來始終尊重並熱愛中國文化，積極參與中國戲劇作品拍攝，推動文化交流，網路流傳的錄音等相關內容純屬造假，並呼籲相關用戶立即刪除不實內容，對於侵權或散布謠言者將採取法律手段。

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