曾合作桂綸鎂…51歲中國女星驚傳逝世 家屬吐內情

中國女星朱媛媛驚傳癌逝，享年51歲。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星朱媛媛曾獲金雞獎最佳女配角殊榮，也曾多次入圍最佳女主角，2010年與李連杰、桂綸鎂合演港片《海洋天堂》走紅，近期她的新劇《造城者》也即將上線，沒想到傳出死訊，享年51歲，令人相當錯愕。

朱媛媛的親友發布訃聞宣告她的死訊。（翻攝自微博）

朱媛媛的親友日前無預警發布訃聞，宣告她的死訊，「沉痛地告知各位喜愛演員朱媛媛的朋友們，媛媛於2025年5月17日上午11點39分永遠地離開了我們。在與癌症抗爭的近五年間，她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。她用這種方式，提醒家人不要虛度每一天、每一秒！相信，她已經去到了她想去的地方。」同時也表示喪禮將順著死者生前心願，一切從簡。

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朱媛媛待播出的新劇《造城者》成了她的生前遺作。（翻攝自微博）

事出突然令眾多粉絲都難以接受，紛紛留言哀悼，而朱媛媛待播出的新劇《造城者》，也成了她的生前遺作。

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