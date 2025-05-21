小公視推新節目導演曝製作細節 走訪繪本世界中的台灣風情

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視全新節目《小島同樂繪》融合繪本閱讀與實境外景，為孩子打造兼具想像力與行動力的冒險旅程。由勇奪金鐘兒童節目獎導演張皓然執導，加入其擅長的海洋、山景拍攝並搭配時下最先進的虛擬攝影棚技術，提供孩子對繪本有更遼闊的想像。

節目運用虛擬攝影棚技術《屏東海底40米》繪本的場景，即時轉化為現實世界的風景。（小公視提供）

《小島同樂繪》由六位喜愛繪本的小學生所組成的社團，接受來自台灣各地的繪本任務委託，每集挑選一本具代表性的台灣繪本，皆以台灣土地為出發點，涵蓋自然生態、傳統文化與多元族群等主題，並與來自台灣各地喜愛繪本的孩子們踏足繪本內的自然及人文風景。

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《小島同樂繪》為六位喜愛繪本的小學生所組成的社團。（小公視提供）

除了實地走訪繪本中的台灣風景外，節目也透過產學合作，與嶺東科大數媒系共同創作動畫，運用最先進的Virtual Studio虛擬攝影棚技術，把《紅龜粿》、《屏東海底40米》、《捉迷藏》和《劍獅出巡》等經典繪本的場景，即時轉化為現實世界的風景，讓孩子們仿佛穿越進入繪本的世界，過程中，孩子們不僅能了解繪本作家的創作理念，還能與作家進行互動，了解故事背後的文化背景與藝術創作的故事。

《小島同樂繪》兩位社員和喜愛繪本《紅龜粿》的孩子，一起出任務尋找紅龜粿食材。（小公視提供）

導演張皓然分享：「《小島同樂繪》是在AI、短影音、注意力產業的夾殺下，讓小孩做回小孩的節目，也是讓孩子透過實際感官親近這個世界的地圖。虛擬棚技術的運用是想藉由想像力，啟發孩子的好奇心，希望打開通往現實世界的探索。」5月23日起，每週五晚上八點小公視首播。

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