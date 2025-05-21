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娛樂 日韓

宋智孝挑戰海女30年「水肺潛水」 下秒嘴唇發紫失溫急喊卡

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《Running Man》王牌宋智孝在全新實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》挑戰「海女級」自由潛水，沒想到第二集發生緊急狀況，嘴唇發紫、身體發抖，被工作人員懷疑出現失溫症狀，驚險萬分。

宋智孝（左）挑戰海女30年的潛水功力。（MyVideo提供）宋智孝（左）挑戰海女30年的潛水功力。（MyVideo提供）

宋智孝首次嘗試水肺潛水後一上船，原本堅持「我再下去一趟就回來」，但身體不慎出狀況，被海女教練嚴厲勸阻，「失溫的話身體會麻痺」，最終她被迫中止拍攝，蜷縮在角落取暖，對自己當下無法撐下去感到遺憾。

事實上，宋智孝在一個月內挑戰海女30年的潛水功力，堪稱「不可能的任務」；她首次穿著蛙鞋學習潛水就遇挫折，一連下潛20次都未成功，整整練習了2小時，最後癱倒在岸邊。

宋智孝（左）挑戰海女30年的潛水功力。（MyVideo提供）宋智孝（左）挑戰海女30年的潛水功力。（MyVideo提供）

除了潛水訓練，宋智孝也深入了解海女文化，當地由一群高齡海女組成的合唱團在她面前獻唱《我是一名海女》，歌詞傳遞出「我是大海，我是媽媽，我是少女，我是一名海女。」的堅毅信念，宋智孝跟著比出手語，讓她聽著聽著淚光閃爍，「我聽著這首歌就哭了，歌曲太感人了。」

宋智孝首次拍攝極限實境節目，她在濟州島從零開始學習自由潛水，與平均年齡超過60歲的傳奇海女共訓共潛，挑戰的不只是體力，更是心理的極限。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》每週一在MyVideo更新上架。

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