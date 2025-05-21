BLACKPINK Lisa遭目擊約會LV三公子 甜蜜互動全被拍

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK成員Lisa跟LV集團三公子弗雷德里克・阿爾諾（Frédéric Arnault）的緋聞，自前年起就傳得沸沸揚揚，兩人雖未公開認愛，卻經常被目擊一同出遊，他們近日被發現，在義大利西西里島的小鎮陶爾米納約會，兩人毫無遮掩的畫面迅速在網路瘋傳。

BLACKPINK成員Lisa被目擊跟LV集團三公子弗雷德里克・阿爾諾一起用餐。（法新社）

Lisa近日前往義大利出席時尚晚宴，卻意外被粉絲目擊，她趁著工作空檔，跟弗雷德里克在西西里島用餐，只見她身穿鵝黃色洋裝，臉上笑容藏不住，值得一提的是，用餐期間她毫無遮掩，就連墨鏡都沒有戴，大方享受兩人相處的時光。

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事實上，Lisa與弗雷德里克2023年就傳出緋聞，雖然兩人沒有公開認愛，卻經常被拍到一起出遊，日前她在國際音樂節科切拉演出時，就被拍到手機背景是弗雷德里克，由此間接證實，兩人之間的關係匪淺。此外，他們去年8月也曾被直擊，在夏威夷約會。

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