晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BLACKPINK Lisa遭目擊約會LV三公子 甜蜜互動全被拍

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK成員Lisa跟LV集團三公子弗雷德里克・阿爾諾（Frédéric Arnault）的緋聞，自前年起就傳得沸沸揚揚，兩人雖未公開認愛，卻經常被目擊一同出遊，他們近日被發現，在義大利西西里島的小鎮陶爾米納約會，兩人毫無遮掩的畫面迅速在網路瘋傳。

BLACKPINK成員Lisa被目擊跟LV集團三公子弗雷德里克・阿爾諾一起用餐。（法新社）BLACKPINK成員Lisa被目擊跟LV集團三公子弗雷德里克・阿爾諾一起用餐。（法新社）

Lisa近日前往義大利出席時尚晚宴，卻意外被粉絲目擊，她趁著工作空檔，弗雷德里克在西西里島用餐，只見她身穿鵝黃色洋裝，臉上笑容藏不住，值得一提的是，用餐期間她毫無遮掩，就連墨鏡都沒有戴，大方享受兩人相處的時光。

事實上，Lisa與弗雷德里克2023年就傳出緋聞，雖然兩人沒有公開認愛，卻經常被拍到一起出遊，日前她在國際音樂節科切拉演出時，就被拍到手機背景是弗雷德里克，由此間接證實，兩人之間的關係匪淺。此外，他們去年8月也曾被直擊，在夏威夷約會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中