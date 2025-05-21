晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

昔靠5萬買兩房！樂天女孩筠熹新屋開箱 「房價翻倍」驚人價碼曝

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩筠熹對投資理財很有想法，曾分享只靠「5萬元存款買下兩房」的經驗，如今在桃園也買了第二棟屋，由張立東主持的節目《Yahoo王牌住選員》率先開箱，一進門就率先看到滿牆粉絲送的應援小物與客廳的絨毛娃娃展示櫃，十足夢幻公主風。

筠熹（左一）手上的房子如今價格都翻倍。（《Yahoo王牌住選員》提供）筠熹（左一）手上的房子如今價格都翻倍。（《Yahoo王牌住選員》提供）

筠熹兩房格局的家，除了主臥，另一間是客房兼遊戲室，她笑說：「我最常做的就是在這打電動」，宅氣與女神形象形成反差萌。

她回憶起當初第一次購屋時的「衝動」並分享：「當時看到新聞說那個區域沒人要住，我直覺想說那房價就不會太貴，負擔不會那麼大，當時那間預售屋預繳訂金只要五萬，加上每月只需付款8800元，我就訂了。」而現在住的這間房子，則是以每坪約40萬元購入，張立東特地找來同樣地區的相似物件比較，現在已經要價一坪67萬元，筠熹一坪就賺進27萬元，漲幅驚人。

檸檬（左一）、張立東（右二）開箱筠熹新家。（《Yahoo王牌住選員》提供）檸檬（左一）、張立東（右二）開箱筠熹新家。（《Yahoo王牌住選員》提供）

看著同為啦啦隊女孩出身的筠熹買房有成，檸檬也有感而發，她坦言以前都覺得好像不太需要買房，現在想法真的變了，早知道就該跟筠熹一起進場，檸檬說：「買房感覺是一種保障，房租繳十年都不是自己的，可是房貸繳十年，至少房子還是自己的。」

除了買房話題，檸檬近來也因與派翠克一同現身而被拍到，引發熱議，對此經紀人低調表示「不回應私事」；談及買房規劃，檸檬說：「如果之後買的房子是兩房，歡迎朋友偶爾來家裡坐坐，不過更可能會考慮把其中一間租給隊友，當房東啦啦隊。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中