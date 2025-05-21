昔靠5萬買兩房！樂天女孩筠熹新屋開箱 「房價翻倍」驚人價碼曝

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩筠熹對投資理財很有想法，曾分享只靠「5萬元存款買下兩房」的經驗，如今在桃園也買了第二棟屋，由張立東主持的節目《Yahoo王牌住選員》率先開箱，一進門就率先看到滿牆粉絲送的應援小物與客廳的絨毛娃娃展示櫃，十足夢幻公主風。

筠熹（左一）手上的房子如今價格都翻倍。（《Yahoo王牌住選員》提供）

筠熹兩房格局的家，除了主臥，另一間是客房兼遊戲室，她笑說：「我最常做的就是在這打電動」，宅氣與女神形象形成反差萌。

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她回憶起當初第一次購屋時的「衝動」並分享：「當時看到新聞說那個區域沒人要住，我直覺想說那房價就不會太貴，負擔不會那麼大，當時那間預售屋預繳訂金只要五萬，加上每月只需付款8800元，我就訂了。」而現在住的這間房子，則是以每坪約40萬元購入，張立東特地找來同樣地區的相似物件比較，現在已經要價一坪67萬元，筠熹一坪就賺進27萬元，漲幅驚人。

檸檬（左一）、張立東（右二）開箱筠熹新家。（《Yahoo王牌住選員》提供）

看著同為啦啦隊女孩出身的筠熹買房有成，檸檬也有感而發，她坦言以前都覺得好像不太需要買房，現在想法真的變了，早知道就該跟筠熹一起進場，檸檬說：「買房感覺是一種保障，房租繳十年都不是自己的，可是房貸繳十年，至少房子還是自己的。」

除了買房話題，檸檬近來也因與派翠克一同現身而被拍到，引發熱議，對此經紀人低調表示「不回應私事」；談及買房規劃，檸檬說：「如果之後買的房子是兩房，歡迎朋友偶爾來家裡坐坐，不過更可能會考慮把其中一間租給隊友，當房東啦啦隊。」

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