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娛樂 電視

李銘忠造船廠打工冒冷汗 李銘順嘆「一生沒辦法買」

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠主持公視《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本周播出最新一集，李銘順和李銘忠兄弟來到高雄小港的遊艇製造廠，大開眼界一睹7層樓高的遊艇豪華內裝，李銘順笑說：「這一生應該是沒辦法買了，趁打工感受裡面的感覺。」

他們見證拖運遊艇上路的「陸上行舟」震撼畫面，李銘忠形容如同「末日電影」。本集嘉賓范少勳看著兄弟倆的熱血壯舉，激起自己的冒險心「要去徒步環島看看」！

李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝。（公視提供）李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝。（公視提供）

陸上行舟移動時，李銘順置身遊艇上，李銘忠與來賓范少勳則步行於馬路前方的引導隊伍，李銘忠說：「從下面看上去是一個體積很大的龐然大物，在路上的樣子好像末日電影裡海嘯來襲，整條船像浮在馬路上。」

范少勳驚奇說：「我第一次看到好像在作夢夢遊一樣，凌晨兩三點看到船在路上移動，看到船從一棟又一棟的房子前面經過，甚至比有些房子還高，如果我是住在房子裡的人第一次看到，應該也會覺得自己在作夢吧。」

兄弟倆異口同聲敬佩造船廠及駕駛拖船卡車的師傅們，「怎麼安排這麼大一艘遊艇在路上行走，每分每寸都要計算得很精準，非常細緻的專業。」李銘忠補充說，行經路段的紅綠燈都要考量進去，必要時先拆除移開，「整個過程我都在捏冷汗」。

李銘順、李銘忠節目觀看「陸上行舟」。（公視提供）李銘順、李銘忠節目觀看「陸上行舟」。（公視提供）

對於第3、4集的嘉賓范少勳，李銘順稱讚：「他是年輕一代很出位的演員，他的態度以及對這個行業的付出，我覺得都很棒。他看待事物保持一種大男孩的赤子之心，看不出已經是孩子的爸了。」李銘忠首度與范少勳合作，「在高雄第一次見到他，我們一起在船的下面走。他蠻健談的，有禮貌又蠻謙虛。」

范少勳則形容這對兄弟像大學學長，「有時候他們玩起來甚至比我還厲害哈哈哈。很喜歡私下吃飯一起聊天分享彼此的故事，非常多值得學習的經驗和地方。如果還有機會，我想下次再一起去徒步環島看看。」

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