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Joeman開特斯拉「副駕坐J級AV女優」被捕獲 網暴動：天理難容

Joeman同框AV女優瀨戶環奈。（翻攝自IG）Joeman同框AV女優瀨戶環奈。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優瀨戶環奈身高170公分，擁有J級傲人身材及清純臉蛋，被譽為「千年一遇的高手」，年初進軍暗黑界引起廣大迴響，登上AV銷售排行榜冠軍，在台灣也虜獲一票粉絲，沒想到她近日與百萬YouTuber Joeman合作拍影片，讓老司機們超羨慕。

相關新聞：「最強AV新人」瀨戶環奈要來台灣了！ J級火辣身材超吸睛

Joeman昨（20）日在IG曬出一段影片，並寫道「多年過去，當你開上夢想中的車，心愛的女孩還在身邊嗎？」畫面中可以看見，他坐在特斯拉內，隨後被敲窗詢問，「大哥、大哥，開著最新的Model Y，心愛的女人還在身邊嗎？」

瀨戶環奈將於8月8至10日來台參加TRE2025。（翻攝自IG）瀨戶環奈將於8月8至10日來台參加TRE2025。（翻攝自IG）

面對提問，Joeman示意鏡頭拍攝副駕，下一秒瀨戶環奈突然現身，喝著牛奶宣傳「2025 TRE台北國際成人展」，最後兩人四目相望，露出燦爛微笑。影片曝光後，立刻掀起暴動，吸引大批網友羨慕直呼，「天理難容」、真的是羨慕死人」、「欸欸欸！為什麼九妹可以！」、「這！我們可能忍不下去了」。

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