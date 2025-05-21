黃少谷不只開計程車！再轉戰房仲 超狂經歷全網跪了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星黃少谷過去是「強辯樂團」的主唱兼吉他手，近來也活躍於戲劇界，出演八點檔，疫情期間，他斜槓開計程車貼補家用。他近日公開全新身分，考了房仲執照，展開房仲事業，讓男星JR紀言愷忍不住大讚，「你真的全方位，我跪了。」

黃少谷拍戲之餘，持續開計程車穩定收入。（翻攝自臉書）

黃少谷昨（20日）在臉書發文指出，他這個月開始投入不動產仲介工作，「主要是服務大台北地區的租屋業務，歡迎大家有租屋或售屋的需求，可以和我聯絡，讓我有機會服務您喔」，其實他4月就曾透露，自己準備考不動產營業員，考完後等待證書下來，如今正式展開房仲事業。

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貼文曝光後，立刻吸引大批網友表達敬佩，紛紛留言表示，「什麼都願意嘗試，一定能成功！」、「加油加油！行業真的好多元」、「認真負責任的男人最讓人值得敬重」，就連JR紀言愷都忍不住讚嘆，「哇噻，你真的全方位，我跪了。」有網友詢問黃少谷，先前的計程車工作及演藝事業是否會受影響？對此，他回應，皆會持續進行。

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