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女神卡卡新加坡演唱會 台下星光耀眼

女神卡卡在新加坡開唱帶來的商機不容小覷。（翻攝自女神卡卡IG）女神卡卡在新加坡開唱帶來的商機不容小覷。（翻攝自女神卡卡IG）

〔記者林南谷／台北報導〕「Lady Gaga」女神卡卡本月18、19、21、24日選在新加坡國家體育館開唱，演唱會帶來經濟效益可望高達台幣46億元，商機驚人。

這次新加坡演出，是Lady Gaga在亞洲巡迴唯一一站，吸引大批亞洲各地歌迷到新加坡追星，當中也包括不少香港藝人。Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball Tour》，相隔13年再到新加坡開唱，Lady Gaga巡迴演唱會《The Mayhem Ball》18及19日已舉行2場，吸引各地歌迷及明星觀賞。

港媒報導，香港藝人包括梁詠琪夫婦、任達華、林子超、余香凝、余潔滢等，而在場內被捕獲還有其他明星，包括「Elva」蕭亞軒、金馬影后李心潔、陳喬恩、徐若瑄等。其中蕭亞軒及任達華疑似在VIP包廂欣賞演出，梁詠琪夫婦則坐在舞台前排位置。

據調查，女神卡卡在新加坡開唱，除了演唱會本身之外，周邊商品、交通觀光、飯店、航空公司、零售業者都跟著沾光，粗估相關收益可達2億新加坡幣（約46億元台幣），難怪除了粉絲紛紛敲碗心愛的偶像到自己的城市開唱之外，各國也爭相邀請巨星開唱。

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