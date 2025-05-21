陳奕迅、IVE韓星拼盤高雄開唱 高市府續發商圈夜市券

〔記者葛祐豪／高雄報導〕5月下旬香港金曲歌王陳奕迅，及IVE等韓星拼盤，接連在高雄開場，高市府續發50元商圈夜市券，能直接用於高雄40多處商圈夜市及400多家精選店家。

5月下旬高雄再掀演唱會熱潮，「E神」陳奕迅演唱會延至本週五、六、日（5月23、24、25日）及下週四、五、六（5月29、30、31日），於高雄巨蛋連唱6場。

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5月下旬高雄迎來港、韓星演唱會，市府續發50元商圈夜市券。（高市府提供）

此外，集結IVE、GOT7 成員 Mark、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）等7組超人氣韓國天團與歌手的拼盤演唱會「KT POP 2025」，也將於下週六（5月31日）在高雄世運主場館開唱。

高市府配合演唱會活動，持續推出「2025商圈夜市優惠券」，5月23、24、25日於4處指定捷運站點左營站、巨蛋站、高雄車站及美麗島站，設置商圈夜市優惠券服務櫃台；5月29、30、31日與6月1日，服務站點擴大為6處，新增捷運三多站與鹽埕埔站，每天發放時間和地點略有不同，請請歌迷留意。

23至25日商圈夜市券發放時間地點。（高市府提供）

高市經發局長廖泰翔表示，這次端午連假高雄將迎來港、韓音樂盛宴，市府邀集韓食、港點、燒烤、火鍋、冰品、甜點、早午餐及特色美食店家，應景推出響應活動，凡持商圈夜市優惠券消費，可享受額外加碼優惠，如贈送炸年糕、檸檬塔、美式脆薯、飲品買1送1或消費95折等。

5月29日至6月1日商圈夜市券發放時間地點。（高市府提供）

港式餐廳「蒸鮮腸粉」三民總店和裕誠店祭出內用消費滿888元，馬上送甜點1份；位於美麗島捷運站附近的「吳李韓食Woori Deli」則提供消費享95折優惠；主打日式無煙的「燒肉神保町」高雄岡山館也推出4人同行（限成人），就送泰國蝦一份；「良品冰室」凡購買嫩豆花/嫩仙草系列，即可享買3送1優惠等。

經發局指出，歌迷憑指定演唱會票根，即可至指定捷運站兌換50元商圈夜市優惠券，能直接用於高雄40多處商圈夜市、400多家精選店家進行消費折抵。詳情請上商圈夜市優惠券官網（www.khafterparty.tw）。

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