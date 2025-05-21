520又一爆！吳奇隆、劉詩詩傳確實離婚衝熱搜

去年底有中國狗仔大肆爆料吳奇隆（左）與劉詩詩婚變消息，引發議論。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆和妻子、中國女星劉詩詩屢屢被傳婚變，更有一說已簽字離婚，昨（20）日是520，2人再度被爆離婚，還躍上焦點新聞且熱度延續到今（21）日上午。

至今日上午，吳奇隆、劉詩詩針對外界揣測皆未做出回應，有娛樂博主昨爆出2對明星八卦，除了稱張新成、李蘭迪「確實分手了」，進一步又抖出劉詩詩和吳奇隆「確實離婚了」，但一早搜尋該娛樂博主微博，這則發文已刪除。

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事實上，繼陳妍希、陳曉宣布離婚後，吳奇隆與劉詩詩是否是下一對婚變銀色夫妻受關注，不過雙方始終未出面回應，今年3月10日劉詩詩過38歲生日，吳奇隆卻沒送上祝福，再度引發外界猜疑婚變是否為真？

劉詩詩迎來38歲生日當天，藝人楊冪、惠英紅等人紛紛發文送上祝福，卻遲不見吳奇隆發聲，讓不少網友猜疑婚變為真，不過也有人認為，吳奇隆其實已有5年沒公開祝劉詩詩生日快樂了，因此沒發文祝福不一定代表婚姻出問題。

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