三峽車禍釀3死 486先生叮嚀：路燈、變電箱別碰

486先生發文提醒小孩，路上的路燈、變電箱不要用手去碰。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍，劉姓、吳姓女國中生及洪姓女騎士3人身亡，檢警20日相驗遺體，家屬到醫院指認、複訊，難掩哀痛，初判均為車禍嚴重撞擊、臟器破裂重傷致命，隨後家屬重返車禍現場招魂，場面哀戚。

今（21）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶挺身在臉書發文呼籲所有父母、朋友們，除了自己也一定要叮嚀孩子，路上的路燈、變電箱等絕對不要用手去碰，他說：「雖然機會不大，但確實偶爾會有漏電的情況產生，所以有時候會看到新聞有人被電死。」

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諮商心理師公會全聯會亦提醒，親眼或透過電視目睹這類突發事件可能引發創傷反應，民眾務必注意自己或孩子有無情緒波動、失眠、惡夢，甚至「閃回」等警示症狀。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇則說，不論是成人或兒童，遭遇這樣的突發事件，都可能出現創傷反應，即使沒有在現場直接目睹事件，只是從電視、網路等管道接觸相關影像，也可能破壞原有的安全感與情緒穩定。