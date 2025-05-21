晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

三峽車禍釀3死 486先生叮嚀：路燈、變電箱別碰

486先生發文提醒小孩，路上的路燈、變電箱不要用手去碰。（翻攝自486先生臉書）486先生發文提醒小孩，路上的路燈、變電箱不要用手去碰。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍，劉姓、吳姓女國中生及洪姓女騎士3人身亡，檢警20日相驗遺體，家屬到醫院指認、複訊，難掩哀痛，初判均為車禍嚴重撞擊、臟器破裂重傷致命，隨後家屬重返車禍現場招魂，場面哀戚。

今（21）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶挺身在臉書發文呼籲所有父母、朋友們，除了自己也一定要叮嚀孩子，路上的路燈、變電箱等絕對不要用手去碰，他說：「雖然機會不大，但確實偶爾會有漏電的情況產生，所以有時候會看到新聞有人被電死。」

諮商心理師公會全聯會亦提醒，親眼或透過電視目睹這類突發事件可能引發創傷反應，民眾務必注意自己或孩子有無情緒波動、失眠、惡夢，甚至「閃回」等警示症狀。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇則說，不論是成人或兒童，遭遇這樣的突發事件，都可能出現創傷反應，即使沒有在現場直接目睹事件，只是從電視、網路等管道接觸相關影像，也可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中