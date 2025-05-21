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娛樂 最新消息

挖林昶佐病史 苦苓嗆白委林憶君

總統府昨（19）日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭代表。（資料照）總統府昨（19）日發布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭代表。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，民眾黨立委林憶君竟將林昶佐焦慮症病史翻出，指芬蘭不僅「自殺率高」且「日照短」，質疑是否適任，引發作家苦苓反嗆。

苦苓藉發文故意向林憶君報告：「身心症是可控的、會好的，北歐只有冬天日照短，夏天日照很長，還有，芬蘭被認爲是世界最幸福的國家，讀書是不犯法的，好嗎？」

除了苦苓，民進黨台北市議員林亮君也在臉書PO文點名林憶君公開質疑林昶佐是否適合被派駐芬蘭，她說：「具有藥師背景、還是中華民國藥師公會全聯會秘書長，竟然將疾病污名化，實在令人震驚與憤怒！請問林憶君委員，您這番質疑是打算要推動立法禁止所有身心症患者擔任特定職業嗎？還是覺得他們連工作權都不該有？」

林亮君指出，這不只是對林昶佐個人的攻擊，更是對所有正在努力與疾病共處、堅強生活的朋友們一次赤裸裸的歧視與霸凌！焦慮症和憂鬱症等身心症，都是可以被治療、可以穩定控制的病症，世界上有無數優秀的外交人員、科學家、政治家、甚至醫療專業人士，都曾有過身心症困擾的經歷，難道這些人都該被剝奪工作資格嗎？

林亮君直言，林憶君委員具有醫藥專業，應該更懂得不該將身心健康當成政治操作的工具，表面上是假好心，實際上是冷血地霸凌患有身心症的患者，拒絕疾病污名化，請藥師立委林憶君公開道歉！

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