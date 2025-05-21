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家寧傳握有Andy不忠證據 忍隱拒公開內情曝光

「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷。（翻攝自臉書）「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber網紅情侶「眾量級」分手後，Andy控訴前女友家寧還有她一家人，至今獲得廣大粉絲、網友同情，近日卻被指控與家寧交往期間出入聲色場所，還有熟識網紅爆料他「其實沒那麼無辜」，消息曝光後掀起熱議，面對各種未具名爆料，Andy心情似乎不受影響，出發環島。

據了解，家寧友人近日秘密向媒體爆料，稱她手上握有Andy不忠證據，只是礙於控制狂的母親至今沒公開，傳家寧不想成為媽媽的工具或武器，選擇忍隱。

Andy懶理紛擾出發環島自信喊讚。（翻攝自IG）Andy懶理紛擾出發環島自信喊讚。（翻攝自IG）

關於Andy被指控與家寧交往期間出入聲色場所，他經紀人低調回應：「Andy老師已於先前澄清影片中清楚說明立場，針對不具名人士與黑函的相關爆料，我們不再做任何回應，謝謝關心。」有粉絲留言力挺，認為應給予當事人空間，但也有人希望Andy能再度出面說清楚。

而Andy本人似乎不受風波影響，在IG限時動態分享即將展開環島之旅，可以看到他身穿白T、黑色運動外套與寬褲，肩背後背包、腳踩球鞋，神情輕鬆站在機車旁，對著鏡頭喊道：「各位朋友，準備出發去環島，Yes！」並露出燦爛笑容，高舉大拇指比讚，整體狀態看來相當穩定，似乎想以行動回應風波。

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