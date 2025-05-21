閃兵下場慘！威廉《哪裡怕》第2季、演唱會全喊卡

威廉涉嫌逃閃兵，偵訊後以50萬元交保。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲「威廉」廖亦崟涉嫌閃兵，在接受警方偵訊後以50萬元交保，他手上主持工作幾乎全面停工，其中和許效舜合作東森《效廉出發吧》16日宣布暫停威廉拍攝工作，但已錄製完成內容仍按原計畫播出，但他其他演藝規劃傳出全面喊卡。

威廉涉嫌偽造病歷閃兵，連累了所屬男團「Lollipop棒棒堂」，據悉TVBS腰斬第2季《來吧！哪裡怕》計畫，替該團辦演唱會構想也暫停，因為除了威廉，其他團員幾乎未服兵役，知情人士私下透露，T台有意暫時將「Lollipop棒棒堂」打入冷宮。

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許效舜（右）粉絲團澄清：威廉私底下是很有禮且尊敬舜哥。（翻攝自臉書）

而《效廉出發吧》目前暫停威廉拍攝工作，但已錄製完成內容仍會播出，18日許效舜發文非但沒有切割威廉，還曝光許多2人合照，甚至幫威廉說話。

許效舜說，《效廉》團隊全員一直以來的努力付出、全力以赴的完成節目使命，所以請大家能多多支持該節目，讓團隊有堅定前行的動力。

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