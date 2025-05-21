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館長突心臟不適離開直播 深夜就醫首回應

館長深夜就醫照曝光，發文感謝各界關心。（翻攝自館長臉書）館長深夜就醫照曝光，發文感謝各界關心。（翻攝自館長臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢20日晚間進行「誰來Talk館」直播，現場來賓有國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋，直播進行到一半，館長突表示心臟不適有心悸感覺，緊急下節目。

館長當下緊急到醫院就醫，事隔1個多小時後在臉書發文報平安，透露正在醫院等待檢查，「謝謝大家關心。」

館長20日在直播中，突然搖頭、嘆氣，明顯身體不適，臉色也變難看。（翻攝自YouTube）館長20日在直播中，突然搖頭、嘆氣，明顯身體不適，臉色也變難看。（翻攝自YouTube）

桃園市前議員王浩宇也隨即發文說：「館長驚傳心臟不舒服，直播中斷緊急就醫。雖然平常是競爭關係啦，還是希望他能平安，大家都好好的。」

館長是在直播中，突然搖頭、嘆氣，明顯身體不適，臉色也變難看。館長告訴來賓自己身體不舒服，並表示自己正在盜汗，於是道歉，「不好意思，我心臟不舒服，最近太累，我現在頭很暈，我昨天在關心柯文哲案，整晚都沒怎麼睡，我現在人很不舒服」，之後隨即直接離開現賞，留下吳宗憲、羅廷瑋兩人。

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