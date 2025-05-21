世界級演出8度來台 《火焰之舞》全面升級北中南震撼演出

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕全球愛爾蘭踢踏舞劇的傳奇巨作《火焰之舞：FEET OF FLAMES》2025年盛大回歸，迎來第8度登上台灣舞台！本次演出陣容更為浩大，百位頂尖舞者共振齊舞，帶來全面升級、氣勢磅礡的視覺饗宴。

超過30萬觀眾曾在現場熱血見證這場用節奏說故事、以腳步翻轉舞台的傳奇演出——剛猛中帶有自由，鬆弛卻不失力量，舞步靈巧而精準。一聲踏地的瞬間，便讓人屏息，肌膚悚然，這份震撼，正是「火焰之舞」多年來屹立不搖的魅力所在。

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《火焰之舞》將8度來台演出，2025點燃北中南熱情。（寬宏提供）

該劇由踢踏宗師麥可弗萊利創作，1998年於倫敦海德公園首演便轟動國際，隨即展開全球巡演，征服歐洲、美洲、亞洲等無數觀眾的心，也改寫了踢踏舞的歷史版圖，成為「愛爾蘭踢踏」最具代表性的代名詞。即使弗萊利宣布退休，仍親自培育新一代踢踏之星，持續傳承這部被譽為「踢踏藝術頂點」的曠世巨作。

《火焰之舞》也自2008年首次來台演出後便橫掃全台、觀演人數突破30萬，口碑爆棚、屢創票房佳績。此次第8度登來台，舞者陣容再擴編，經典精神不變，卻在視覺設計上全面升級：全新打造的舞衣閃耀奪目，結合高科技LED與燈光特效，打造前所未見的視覺震撼，再次挑戰觀眾的五感極限，將經典轉化為當代新篇。

為讓更多踢踏迷親身感受這部經典鉅作的震撼魅力，此次《火焰之舞：FEET OF FLAMES》演出將從9月13日（六）至9月14日（日）在台北小巨蛋起跑，接著9月17日（三）南下高雄巨蛋，並於9月19日（五）至9月20日（六）在台中中興大學惠蓀堂登場，全台巡演共計8場，門票將於5月22日（四）中午12點起，於寬宏售票系統正式開賣。

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