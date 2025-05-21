首集賣破300億！《動物方城市2》首曝預告 新舊角色一同登場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》今曝光首支前導預告，警探哈茱蒂和胡尼克再度聯手出擊，由金獎得主關繼威獻聲的全新蛇角色「蓋瑞」（Gary）的到來把這座哺乳類的大城市搞得天翻地覆，還有不少新舊角色登場，讓影迷相當期待。

警探哈茱蒂（右）和胡尼克（左）以及關繼威獻聲的全新蛇角色「蓋瑞」，一同在《動物方城市2》預告登場。（迪士尼提供）

首集《動物方城市》於2016年推出，在全球大賣10.25億美金（約台幣309.14億元），全台也賣破台幣2.88億元。續集相隔9年終於推出，包括為哈茱蒂獻聲的吉妮佛古德溫、為胡尼克獻聲的傑森貝特曼再度回歸，拉丁天后夏奇拉也再度為片中人氣歌手「志羚姐姐」配音，夏奇拉曾於去年D23巴西博覽會透過影片開心表示：「志羚姐姐回來了！」並透露會有全新造型、新歌，當然還有新舞步。

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電影由首集擔任編劇之一的傑瑞德布許、和首集導演之一的拜倫霍華攜手執導，布許也開心表示「我們無比興奮地歡迎大家重返這座瘋狂又龐大的動物大都會—動物方城市，並帶領觀眾展開一場爆笑又瘋狂的旅程，深入這座城市前所未見的角落！」

《動物方城市2》前導海報。（迪士尼提供）

身兼迪士尼動畫創意總監的布許也介紹：「無論是半水棲哺乳動物的濕地、廣闊無垠的沙漠，甚至是更深層的神祕之地，哈茱蒂和胡尼克這對主角將遇見許多新朋友，也將對這個世界、對自己，甚至對這位剛搬來的蛇居民，有更多全新發現。」

該片描述已成警探搭檔的哈茱蒂和胡尼克，正在追捕一隻外來的神秘爬行動物，而牠造訪這座城市的目的就是為了製造動亂。為了破案，兩人必須臥底潛入城裡未曾被探索過的新地點，過程中他們的夥伴關係也受到前所未有的考驗。前導預告中也可看到哈茱蒂、胡尼克與蓋瑞被警方在城市不同區域追捕。《動物方城市2》預計11月26日在台上映。

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