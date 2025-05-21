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娛樂 日韓

影帝妻「宣布離開韓國」 放下母親角色：開啟治癒之旅

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李炳憲和李珉廷結婚12年，育有一對兒女，感情甜蜜，不過李珉廷昨（20）在社群上傳獨自坐在機艙的自拍照，宣布將暫時卸下「母親」、「妻子」的角色，以「人間李珉廷」的身分展開治癒之旅。

李珉廷曬自拍宣布獨旅行動展開。（翻攝自IG）李珉廷曬自拍宣布獨旅行動展開。（翻攝自IG）

李珉廷配文寫道，「一個人的旅行，能治癒自己嗎？」照片中她戴著墨鏡，對著鏡頭淺淺微笑，自然髮型，休閒打扮散發出獨旅的興奮和悠閒。

值得注意的是，李珉廷雖然是兩個孩子的媽，平時忙育兒，此時決定暫時放下家庭重任，將生活焦點回歸到自己，享受全然的幸福時光。

粉絲見狀表示「好好享受一個人的旅行吧」，希望她好好專注自己，花時間養精蓄銳，面對接下來的生活挑戰。

李珉廷（左）曬出和安成宰的合照，不見李炳憲蹤影。（翻攝自IG）李珉廷（左）曬出和安成宰的合照，不見李炳憲蹤影。（翻攝自IG）

此外，李珉廷昨還公開和《黑白大廚》安成宰的合照，笑稱拍了三人一起合照，但刪掉其中一人了，被眼尖粉絲揪出，「被刪的那人應該就是李炳憲吧」、「有點不太對勁呀」，還有人發了李炳憲的表情包圖檔，逗樂眾人。

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