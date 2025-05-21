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娛樂 電視

小林依晨產後崩潰 油肚竟擋住「抱不到老公」

〔記者蕭方綺／台北報導〕臧芮萱從氣象主播出身，因有「小林依晨」之稱，之後轉戰戲劇圈表現亮眼，去年底升格新手媽咪，她公開產後一個月的爆肉照，照片中她肚子上的油肉直接掉出褲頭，現在狂瘦6公斤，體重回到4字頭，加碼放送凹凸有致的纖腰馬甲線畫面，她透露曾經為了瘦腿，狂塗辣椒霜在腿上瘋狂按摩，結果不僅按到瘀青，還因辣椒霜太過刺激，造成皮膚過敏。

臧芮萱產後減肥成功。（Laler 菈楽提供）臧芮萱產後減肥成功。（Laler 菈楽提供）

臧芮萱是易瘦體質，不太需要減肥，但產後肚子容易囤積脂肪，要瘦下來不容易，一度只能穿寬鬆衣服遮掩，最崩潰的是和老公擁抱時，居然被自己肚子的油肉擋住，「完全無法貼緊緊，真的太嚇人！」還有一大打擊，臧芮萱說：「在那段變胖時期，有一天突然發現自己走樓梯想用跳的，結果跳不高還差點跌倒，再來是穿牛仔褲一圈肉會掛在褲頭上，怎麼收都收不回來。」

臧芮萱第一次看到自己這麼胖，真心嚇壞。（Laler 菈楽提供）臧芮萱第一次看到自己這麼胖，真心嚇壞。（Laler 菈楽提供）

談到當時爆肥心情，臧芮萱感嘆：「我第一次看到自己這麼胖耶，真的嚇壞了，當時很擔心沒辦法減下來。」 後來她靠保健輔助品，搭配正常作息、每日喝2000cc的水與少量運動，不僅順利瘦下來，還成為品牌大使。

臧芮萱喜歡露鎖骨。（Laler 菈楽提供）臧芮萱喜歡露鎖骨。（Laler 菈楽提供）

被問到甩肉成功後最想做的事，她開心表示：「當然是穿上夢寐以求的比基尼啊！以前都會在比基尼外面披罩衫，現在可以完全解放身材了，太自由了！」

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