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娛樂 最新消息

雙金影后尷尬48小時閨密行曝光 自虧「句點王」話題只撐30分鐘

謝盈萱（左起）、劉品言、周采詩在戲中是歸密群。（記者陳奕全攝）謝盈萱（左起）、劉品言、周采詩在戲中是歸密群。（記者陳奕全攝） 

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱和周采詩、劉品言等人今出席Netflix影集《忘了我記得》記者會，戲裡她們是閨密群，有個「月經會」的名稱，戲外謝盈萱首度和其他2人合作，開拍前3人為培養感情，曾有次兩天一夜小旅行，謝盈萱焦慮說：「48小時要跟兩個不認識的人處在一起，不是開玩笑，我事先就想了很多要問的問題，但半小時就用完，因為我每段話都句點。」

劉品言（左起）、謝盈萱、周采詩戲外也真的成了好友。（記者陳奕全攝）劉品言（左起）、謝盈萱、周采詩戲外也真的成了好友。（記者陳奕全攝）

好在其他2人能了解她的焦慮，承接她的個性，戲外也真的成了好友。談到那次小旅行，劉品言笑說那個晚上3個女生一起敷面膜、泡溫泉、講八卦、吃零食，拉近彼此距離，雖然一開始謝盈萱就向她申請「獨自睡一張床」，而她和周采詩則睡雙人床，她說：「下次我就會逼她睡在我跟周采詩旁邊！」

劉品言劇中飾演獨身女子，坦言這幾年常演出類似角色。（記者陳奕全攝）劉品言劇中飾演獨身女子，坦言這幾年常演出類似角色。（記者陳奕全攝）

劉品言劇中飾演獨身女子，她坦言這幾年常演出類似角色，都會放大自己身上原本就有的、和角色類似的元素，「像是閨密出去玩都是我起的局，我日常生活也都是朋友中安排出去玩的人，確實會把那一大段劉品言日常生活放進去演。」

周采詩戲裡是負責調節閨密情的人。（記者陳奕全攝）周采詩戲裡是負責調節閨密情的人。（記者陳奕全攝）

謝盈萱虧自己是「句點王」。（記者陳奕全攝）謝盈萱虧自己是「句點王」。（記者陳奕全攝）

而周采詩戲裡遇到劉品言、謝盈萱有爭執，是負責調節閨密情的人，戲外的她也常常扮演類似角色，她時常擔任朋友傾訴的樹洞，也會在父母起爭執時來調節彼此情緒，她表示：「父母老了很愛吵架 後來發現這就是他們生活的樂趣，聽他們吵架，以看戲心情來看待。」

秦漢在戲中飾演想法天馬行空的老爸。（記者陳奕全攝）秦漢在戲中飾演想法天馬行空的老爸。（記者陳奕全攝）

此外，謝盈萱戲裡有秦漢當老爸，但秦漢是個想法天馬行空，甚至為了買楊桃汁，弄丟女兒的老爸；戲外的他有一兒一女，也晉升阿公，他自認是不及格的爸爸，解釋自己根本不知道怎麽做爸爸，不想要用任何框架框在別人身上，「我希望他們能夠呈現自然的本質，通常小孩要怎樣，我規定不出來，我個人也不喜歡別人來規定我怎樣。」最後還俏皮說，「除了導演以外，導演可以規定我。」《忘了我記得》將在5月23日在Netflix上線。

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