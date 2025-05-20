（影）RIIZE成員爸「參與專輯」嚇到大家 8月唱進林口體育館

韓團RIIZE發行新專輯《ODYSSEY》。（SM Entertainment提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團RIIZE時隔11個月，推出全新正規專輯《ODYSSEY》，成員們於7月以首爾為起點，展開團體首次世界巡演，台灣場確定8月於「林口體育館」開唱，令粉絲十分期待。

《ODYSSEY》包含RIIZE成長足跡與故事，特別的是，成員ANTON的父親尹尚參與專輯中演奏曲《Passage》，SOHEE則說成員也是後來才得知消息，真的嚇了一跳，WONBIN表示雖然歌曲時間很短，但很有衝擊力，ANTON則趁機向爸爸尹尚喊話「爸爸聽到了吧，你最棒！」

請繼續往下閱讀...

韓團RIIZE發行新專輯《ODYSSEY》。（SM Entertainment提供）

另外，主打歌《Fly Up》融合1950年代搖滾風格的舞曲，歌詞描述6位成員透過音樂與舞蹈，打破偏見與隔閡，向更廣闊的世界敞開心扉，與人們產生連結並共享樂趣。

新歌MV和表演依照歌詞內容，有著RIIZE風格的青春音樂劇所構成，成員表示雖然舞蹈很累，但也很開心，越到歌曲後半部，越能感受到活力；《ODYSSEY》已在台數位發行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法