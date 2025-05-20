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汪小菲二婚圓滿 馬筱梅首發聲「一切皆為你而來」

汪小菲（右）與馬筱梅的婚禮圓滿落幕。（翻攝自IG）汪小菲（右）與馬筱梅的婚禮圓滿落幕。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與台灣妻子「Mandy」馬筱梅17日在北京舉行二婚婚禮，婚宴圓滿落幕後第3天恰逢「520」，Mandy以簡潔卻溫柔的文字首度發聲，短短幾句話表達內心的感觸，蘊含對婚姻、人生與未來的深刻體悟。

馬筱梅（右）、汪小菲的幸福之情溢於言表。（翻攝自IG）馬筱梅（右）、汪小菲的幸福之情溢於言表。（翻攝自IG）

「相信是一種力量，所有的發生皆為你而來，所有一切皆是恩典。」Mandy選在婚禮落幕後低調發聲，更在不公開的私人IG上釋出婚禮當天的影片，她身穿西式簡潔白色洋裝，以及中國改良式紅色婚服，氣質脫俗與過往社群形象一脈相承，同時被視為是對汪小菲，與這段婚姻最溫暖的回應。

馬筱梅（左）向張蘭遞上茶水敬孝；右為汪小菲。（翻攝自IG）馬筱梅（左）向張蘭遞上茶水敬孝；右為汪小菲。（翻攝自IG）

婚禮中，Mandy也向婆婆張蘭、父母奉上茶水，最後的「丟捧花」儀式，則由汪小菲親自丟出花椰菜捧花完成，此次也是汪小菲再婚後的重要公開活動，親友雲集，連日來話題不斷。Mandy則在風波與關注中保持沉穩與自持，婚後首發聲不僅替婚宴畫下優雅句點，也為這段關係注入正向能量。

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