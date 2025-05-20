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歐陽娜娜被取消國籍？ 事實查核中心回應

社群平台瘋傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片。（翻攝自IG）社群平台瘋傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因表態是中國人而被陸委會列為重點查核對象的藝人歐陽娜娜，近日有社群平台瘋傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片，對此，今（20）台灣事實查核中心回應了。

歐陽娜娜過去曾在中共對台軍演時轉發央視圖卡，並寫道：「台灣自古就是中國領土」。（翻攝自微博）歐陽娜娜過去曾在中共對台軍演時轉發央視圖卡，並寫道：「台灣自古就是中國領土」。（翻攝自微博）

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歐陽娜娜過去曾在中共對台軍演時轉發央視圖卡，並寫道：「台灣自古就是中國領土」，故有人傳出歐陽娜娜被取消國籍、終身不能入境台灣消息。日前陸委會已就此事表示，內容虛假不實、惡意偽造，是有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制。

事實查核中心表示歐陽娜娜被取消國籍是假訊息。（翻攝自IG）事實查核中心表示歐陽娜娜被取消國籍是假訊息。（翻攝自IG）

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台灣事實查核中心也指出，藝人若涉政治性統戰合作，違反兩岸條例最高可罰50萬元，並非撤銷國籍。台灣事實查核中心更強調：網傳訊息來源可疑，檢視網傳影片發布的YouTube帳號「周憶清」，將帳號大頭照透過以圖反搜，顯示為盜用一位韓國網紅的照片。此外，網傳影片沒有引用任何官方消息來源，也不是自行採訪內容。該帳號另一篇5月15日發布的「台美正式建交」影片，已被查核中心查證為假訊息。

陸委會表示藝人歐陽娜娜取消國籍、終生不得入境台灣影片內容為偽造。（陸委會提供）陸委會表示藝人歐陽娜娜取消國籍、終生不得入境台灣影片內容為偽造。（陸委會提供）

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