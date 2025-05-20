蔡秋鳳撕下「苦情天后」標籤 錄音室爆出姐弟情歡笑聲

柯智豪是金獎製造機。（創銘實業提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金獎製作人柯智豪繼2023年獲得金曲獎最佳專輯製作人，2024年以巴奈《夜婆》專輯奪下最佳台語專輯，今年再以A_Root同根生熱門單曲〈臺灣文蛤Huh？〉提名最佳單曲製作人，同時他首次攜手天后蔡秋鳳製作《戲台》專輯，也成功助她闖入台語準歌后名單，寫下連續三年都跟金曲獎「結緣」的好成績。

柯智豪謙虛表示：「感謝評審厚愛啦！更要感謝樂團同根生還有蔡秋鳳，他們都是我生命中的貴人，才有今日般的成就。」

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曾以A_Root同根生專輯《邊緣轉生術》奪下金曲獎最佳專輯製作人的柯智豪，今年再度憑著樂團話題夯曲〈臺灣文蛤Huh？〉入圍最佳單曲製作人，他開心笑說：「上次跟同根生合作也激起我對音樂的『玩心』，有他們大膽創意的人鬼命題方向，才有機為讓我嘗試不同以往的製作方式，能得到評審肯定十分感謝。」

柯智豪助蔡秋鳳成為本屆金曲準歌后。（聯合文學雜誌提供）

柯智豪今年助蔡秋鳳成為準歌后，全新專輯《戲台》不僅是兩人首次合作，更讓曾有「苦情天后」之稱的蔡秋鳳感到一拍即合，直呼：「我好像從來沒有這麼快樂唱歌過。」兩人一來一往的姐弟互動之情，讓錄音室充滿歡笑聲。

柯智豪表示：「蔡秋鳳的獨特聲線絕對家喻戶曉，然而要讓她挑戰不再是苦情的曲風，那就是另一項考驗，果真鳳姊擁有40年堅強歌唱實力，即便遇到不一樣風格的作品，都能精準用喉嚨命題，也讓我見證到一位天后的實力派。」

柯智豪參與世壯運開幕典禮音樂設計，集結阿爆、那屋瓦少女隊。（那屋瓦文化提供）

除了喜獲金曲獎入圍，柯智豪近期還擔任2025雙北世壯運開幕典禮節目《歡聚島嶼》音樂設計，攜手金曲歌后阿爆與她的子弟兵「那屋瓦少女隊」，帶來一場充滿大自然的壯麗之作。阿爆也提到：「跟小豪老師的合作太好玩了，甚至他還讓我們嘗試發出非人類的聲音，我們可能是第一組在大巨蛋模仿昆蟲或山羌鳴叫的歌手。」

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