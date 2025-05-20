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分手妹「一原因」遭嫌棄 社群204字吐心聲

「分手妹」陳佩佩（右）與前夫「拿鐵」許豪恩。（翻攝自臉書）「分手妹」陳佩佩（右）與前夫「拿鐵」許豪恩。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2022年與前《模范棒棒堂》成員「拿鐵」許豪恩離婚的網紅「分手妹」陳佩佩，如今斜槓當演員，今（20）日在社群發了自己手上刺青的照片，並用204字寫下自己憋了一個月的心聲。

分手妹因身上有刺青被工作人員嫌棄。（翻攝自IG）分手妹因身上有刺青被工作人員嫌棄。（翻攝自IG）

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分手妹說「導演、製作人要我除刺青沒問題，因為演員本身是白紙」，不過，她覺得不可思議的是「那我花錢請來的協助我個人工作的同仁，第一句話邊”呲”邊要我去遮刺青⋯是？」分手妹認為大家都出社會那麼久了，還不能接受人的多樣性，讓她忍不住嘆：「連野生叢林的物種都這麼多樣化了，倒（到）底？」

分手妹秀出自己手上的刺青。（翻攝自IG）分手妹秀出自己手上的刺青。（翻攝自IG）

分手妹也與諮商師談論此事，她說：「我的諮商師說我情緒後作用力（後座力）很慢⋯真的有夠慢，都快一個月了，我才發現，我對這件事很不舒服⋯」對此，分手妹嚴肅說：「我是陳佩佩，我自己都不知道我還有什麼潛能還能開發了，為什麼要讓別人幫我設定好人生藍圖？」最後更強調：你的人生自己決定且自己負責。

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陳佩佩在2011年因為一支邊哭邊化妝的影片爆紅，被暱稱為「分手妹」，後來她斜槓當演員，也不時會在社群分享心得。

分手妹拍照的時候手上的刺青明顯可見。（翻攝自IG）分手妹拍照的時候手上的刺青明顯可見。（翻攝自IG）

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