終極預告登場 《侏羅紀世界：重生》全新物種現身揭開史詩冒險

《侏羅紀世界：重生》終極預告：

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕深受全球影迷熱愛的《侏羅紀》系列將於今年暑假以《侏羅紀世界：重生》開啟全新篇章，電影今（20）日曝光終極預告，曝光充滿精彩動作場面的故事，講述一支勇敢無畏的團隊將與時間賽跑，從陸地、海洋和天空中最巨大的三隻生物身上取得DNA樣本，將以極具巧思的方式朝著全新的方向演變。

《侏羅紀世界：重生》開啟《侏羅紀》系列全新篇章。（UIP提供）

電影由《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》擁有強烈視覺風格的導演蓋瑞斯愛德華執導，集合包括「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、備受矚目的新秀喬納森貝利、兩度榮獲奧斯卡獎的實力派演員馬赫夏拉阿里、魯柏佛蘭德，以及馬奴賈西亞魯爾福聯合演出，編劇則是編寫第一部《侏羅紀公園》的大衛柯普回歸執筆。

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思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》率領一支精英團隊執行一項最高機密任務。（UIP提供）

先前《侏羅紀世界》三部曲每集都在全球創下超過10億美金（約台幣301.9億元）的驚人票房成績，此次《侏羅紀世界：重生》故事則發生在《侏羅紀世界：統霸天下》中的事件發生的五年後，地球的生態系統絕大部分的地方，已被證明不再適合讓恐龍居住，倖存的恐龍只能在赤道附近孤立的環境中生存，這些地方的氣候和恐龍曾經繁衍興盛的環境類似。

在這個熱帶生物圈之中，有三隻體積最龐大的恐龍體內含有一種關鍵性成分，能夠用來製造為人類帶來奇蹟般地回生續命功效的藥物。思嘉在片中飾演高竿的臥底行動專家，受聘率領一支精英團隊執行一項最高機密任務，目標正是從這三隻恐龍身上取得遺傳物質。

《侏羅紀世界：重生》思嘉喬安森角色海報。（UIP提供）

然而當她率領的隊員遇到一個正在從事水上探險，卻遭到掠奪性水生恐龍攻擊，而翻船的平民家庭之後，他們全都被困在一座小島上。而他們在那裡即將發現一個隱藏了數十年，既驚人又邪惡的秘密。

飾演「亨利盧米斯博士」的喬納森貝利表示，對於熱愛首部《侏羅紀公園》的影迷來說，這部電影絕對不容錯過。他說：「這部作品融合了冒險、友情、忠誠與背叛，這幾乎是一項不可能的任務，但你會希望每個人都能完成。我相信它一定能喚起影迷初次踏入侏羅紀世界時的那份驚奇感。」

飾演「佐拉班奈特」的思嘉也提到，片名中的「重生」令人聯想到這個經典系列的起源，「我們真的回到了最初的出發點，想像一下置身於侏羅紀小島會是怎樣的感受。這部電影驚險刺激，是一個關於生存的故事。」飾演「鄧肯金凱德」的馬赫夏拉阿里則形容，這是一場史詩般的冒險旅程，「這次我們會見到一些全新品種的恐龍，帶來前所未見的震撼與驚喜。」

導演蓋瑞斯愛德華強調，這部電影在視覺風格上將有所突破，「這部作品既幽默又有趣，但也充滿了極具震撼力的恐怖場面。當我讀到劇本時，感覺就像是一封寫給史匹柏的情書。我一直希望能以膠卷拍攝，讓《侏羅紀世界：重生》呈現出更自然寫實、富有電影感的視覺效果。」《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

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