晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

心疼三峽車禍輪下亡魂 網紅潔哥：壞人變老人

網紅潔哥發聲強調自己不是歧視老人，但老人開車上路問題真的太危險了。（翻攝自臉書）網紅潔哥發聲強調自己不是歧視老人，但老人開車上路問題真的太危險了。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕78歲余姓老翁昨（19）駕車行經新北市三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷慘劇，余翁迄今仍在加護病房觀察，警方調查發現，余翁5年前也曾在三峽駕車撞傷一對母嬰。今（20）網紅「潔哥」李秉潔發聲：是壞人變成老人。

潔哥認為不是老人變壞了，而是壞人變老人。（翻攝自臉書）潔哥認為不是老人變壞了，而是壞人變老人。（翻攝自臉書）

相關新聞：小櫻換妳做做看！ 網紅砸重金打造《庫洛魔法使》婚禮

潔哥在社群發文表示：「抱歉是我錯了 不是老人的問題 是壞人變成老人了贛！！！」她認為老翁害3個這麼年輕的人就直接往生，還有2個這麼小的孩子，老翁都快要80歲是要怎麼賠？另外，潔哥也強調，她不認為老人應該開車，這不是歧視老人，而是老人的反應本來就比較差，而且身體也容易突然出狀況，開車上路真的很危險。語氣充滿憤怒。

三峽余姓老翁駕車釀禍，造成3死12人輕重傷悲劇。（本報資料照，記者吳仁捷攝）三峽余姓老翁駕車釀禍，造成3死12人輕重傷悲劇。（本報資料照，記者吳仁捷攝）

余姓老翁駕車肇事傷人並非首次，5年前他就曾經路經三峽國慶路時，失控撞上人行道一對母嬰，當時余姓老翁給出的理由超扯，竟是怪罪車子暴衝，事後被害人提出過失傷害告訴，後雙方和解，余姓老翁不起訴。此外，余翁2021年至2023年曾有7次違規，其中2件是併排違停，另外5件紅線違停。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中