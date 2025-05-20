心疼三峽車禍輪下亡魂 網紅潔哥：壞人變老人

網紅潔哥發聲強調自己不是歧視老人，但老人開車上路問題真的太危險了。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕78歲余姓老翁昨（19）駕車行經新北市三峽北大國小旁時，高速衝撞多名下課學童及騎士，造成3死12輕重傷慘劇，余翁迄今仍在加護病房觀察，警方調查發現，余翁5年前也曾在三峽駕車撞傷一對母嬰。今（20）網紅「潔哥」李秉潔發聲：是壞人變成老人。

潔哥認為不是老人變壞了，而是壞人變老人。（翻攝自臉書）

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潔哥在社群發文表示：「抱歉是我錯了 不是老人的問題 是壞人變成老人了贛！！！」她認為老翁害3個這麼年輕的人就直接往生，還有2個這麼小的孩子，老翁都快要80歲是要怎麼賠？另外，潔哥也強調，她不認為老人應該開車，這不是歧視老人，而是老人的反應本來就比較差，而且身體也容易突然出狀況，開車上路真的很危險。語氣充滿憤怒。

三峽余姓老翁駕車釀禍，造成3死12人輕重傷悲劇。（本報資料照，記者吳仁捷攝）

余姓老翁駕車肇事傷人並非首次，5年前他就曾經路經三峽國慶路時，失控撞上人行道一對母嬰，當時余姓老翁給出的理由超扯，竟是怪罪車子暴衝，事後被害人提出過失傷害告訴，後雙方和解，余姓老翁不起訴。此外，余翁2021年至2023年曾有7次違規，其中2件是併排違停，另外5件紅線違停。

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